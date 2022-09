Vraštil se Šimánkem na MS v Račicích bez medaile. Česká dvojka vyhrála finále B

Vraštil se Šimánkem se v minulých dnech v Račicích prezentovali skvělými výkony, vyhráli dvě ze tří jízd, pouze v úvodní rozjížďce nestačili na McCarthyho a O'Donovana. Dnes se jim ale tolik nedařilo, po startu se sice drželi na druhém místě, ale ještě před polovinou dvoukilometrové trati klesli na pátou pozici a už se jim nepodařilo posunout vpřed.

Stříbrné medaile získali Italové Pietro Ruta a Stefano Oppo, bronz získali Stanislav Kovalov a Igor Chmara z Ukrajiny.

Flamíková s Novotníkovou byly z výhry ve finále B nadšené. "Spokojenost je největší. Když jsme nastupovaly, tak jsme věděly, že to nebude jednoduchý závod. Nervozita stoupala, jely jsme tady předtím tři hodně náročné závody a nevěděly jsme, kdo jak je unavený. Chtěly jsme vyhrát a jsem ráda, že se to povedlo," řekla Flamíková.

Češky byly na prvním mezičase druhé, před polovinou tratě se dostaly do čela a první místo udržely i v závěru, kdy na ně útočily Irky Natalie Longová a Tara Hanlonová. Polepšily si tak i oproti ME, kde skončily ve finále B druhé. "Je to potvrzení, že nám funguje trénink, trenér to dobře naplánoval, jsme spokojené," pochvalovala si Novotníková.

Flamíková s Novotníkovou jsou na dobré cestě bojovat v příštím roce o přímý postup na olympiádu v roce 2024. K tomu potřebují skončit na MS do 11. místa.

"Ukázaly jsme, že dokážeme závodit skoro s každým. Musely jsme se poprat ještě s tím, že nám moc nejde závěrečná čtvrtina závodu. Dnes jsme si vyzkoušely, že to zvládneme i udržet, ještě na tom musíme zapracovat," uvedla Flamíková.