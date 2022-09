Rozhodnuto! Antošová zůstává na skifu, láká ji olympiáda. Odolá mladým?

Šla do toho s odvahou. Lenka Antošová v prvních stovkách metrů semifinále na mistrovství světa vedla, ještě pět set metrů před cílem měla na postupovém místě náskok. Finiš ale protrpěla.

„Viděla jsem, že se to na mě všechno hrne. Tři sta metrů do cíle mě to nějak přestalo poslouchat, dojížděla jsem úplně kožená. Už do toho nešlo dát víc,“ líčila Antošová. „Za cílem jsem pak vždycky ujela tři záběry a musela jsem zastavit. Hodně mě to sundalo…“

Páté místo v semifinále odsoudilo někdejší evropskou šampionku na dvojskifu do nedělního finále B. V její první sezoně na skifu je to ale dostatečně nadějný počin, aby v sólové lodi vytrvala.

„Jsem někde na hranici áčka, což je super, to je bez debat. Myslím, že se tam dá najít ještě nějaký prostor pro zlepšení, tenhle rok jsem se na skifu tak hledala. Tady to bylo už dobré. Myslím, že má cenu pokračovat,“ říká Antošová. „Vidím, že mě to baví, docela mně to jde. Budu se snažit o to zůstat na skifu.“

Antošová se na dobrodružství v sólové lodi vydala poté, co si její dlouholetá parťačka ze dvojskifu Kristýna Fleissnerová dala mateřskou dovolenou. V prvním roce si v lodi, kterou proslavila šampionka Mirka Topinková Knapková, musela zvykat.

„Ona je na skifu malinko jiná technika, pořád se učí. Nohy, které pohání loď, jsou pořád malinko rychlejší, než bychom potřebovali. Její styl je pořád dvojskifový,“ vysvětluje trenér Josef Lukš. „Jsem rád, že chce pokračovat, já jí samozřejmě budu pomáhat se vším, co budu moct. Není nic lepšího než sportovec, který chce. Olympiáda se vyjíždí příští rok, takže to daleko není. Jestli to dotáhne až na olympiádu, to vám neřeknu. Bude muset být nejlepší v Čechách, pak bude moct pokračovat v kariéře na skifu.“

Antošová se bude muset v příští sezoně o místo v prestižní lodi utkat se zástupkyněmi mladé generace. Přímo v Lukšově tréninkové skupině roste Simona Pašková, která letos v Hazenwinkelu pomohla párové čtyřce do 23 let ke stříbru na mistrovství Evropy. A ve hře je samozřejmě i Anna Šantrůčková, někdejší juniorská mistryně světa na dvojskifu, která získala v Hazenwinkelu stříbro právě na skifu.

„Holky jsou mladé, šikovné, nabité. Léňa má sice zkušenosti, ale mládí je mládí. Tam jsou o deset let mladší děvčata. Pokud na ni někdo bude tlačit, může to zvednout úroveň skifu celkově,“ říká Lukš. „Lenka to trošku táhla, holky se od ní učí. Zvládá velké objemy tréninkové zátěže. Děvčata vidí, že jestli to chtějí dotáhnout do špičky, musí tomu obětovat téměř vše.

V tréninku se pohybujeme řádově kolem 1000 hodin ročně, což je oproti ostatním sportům velké penzum času. Tohle vidí a taky vidí, že nefňuká, maká a jde si za svým. To by na ty mladé mohlo fungovat.“

Boj o českou nominaci se rozjede na jaře. První možnost kvalifikovat se na olympiádu do Paříže bude za rok na mistrovství světa v Bělehradě.