Synka nechali na rozloučenou vyhrát. Mladým nástupcům radí: Nikdo nepočká

Společenství stárnoucích legend dalo veslařskému mistrovství světa v Račicích parádní tečku. Pět bývalých soupeřů poctilo loučícího se Ondřeje Synka a Nor Olaf Tufte ho v cíli nechal galantně vyhrát. Jako sportovní ředitel českého týmu si Synek pochvaluje nadějné výkony mladého týmu směrem k OH v Paříži. Nástupcům ale vzkazuje: „Nikdo nepočká!“

Mahé Drysdale se se svým bříškem finančního poradce držel vzadu, ovšem vysekaný Olaf Tufte měl závod pod kontrolou. Těsně před cílem však svěsil vesla a nechal se předjet českým hrdinou tribun. I ostatní se přestali snažit a nechali Ondřeje Synka jeho poslední závod vyhrát.

„Překvapili mě. Oni asi byli domluvení,“ usmíval se Synek. „Olafa bych nepředjel. Pořád trénuje, blázen… Docela jsem se toho bál. Ke konci mě teda všechno šíleně bolelo, ale nakonec to bylo dobré. Ještě jsem to v polovině zkoušel rozjet, ale stejně to nepomohlo…“

Tufte, Drysdale, Iztok Čop, Lassi Karonen a Allan Campbell přijeli ze všech koutů světa, aby na exhibiční pětistovce vzdali poctu pětinásobnému světovému šampionovi, kterého už zdraví nepustilo na loňskou olympiádu. Na závěr ho pak ještě jednou vzali na ramena, což je zvyk, který ve veslařském světě zavedl sám Synek.

„Včera proběhl managers meeting, takže jsme se připravili dobře. Já jsem ho měl docela náročný, ještě ráno se mi moc závodit nechtělo. Ale jsme sportovci,“ usmíval se Synek.

Veselý závod na rozloučenou pro něj ale byl jen zpestřením šampionátu, kde měl jako sportovní ředitel svazu vážné starosti.

Česko v Račicích získalo bronzovou medaili díky lehké dvojce bez kormidelníka Jiří Kopáč, Milan Viktora, což je však neolympijská disciplína. Z olympijských posádek se do elitního finále A dostal lehký dvojskif Jiří Šimánek, Miroslav Vraštil a vybojoval páté místo. V B finále pak skončily další čtyři lodě.

„České výpravě se to docela povedlo. Měli jsme nějaké účasti na chvostu startovního pole, ale kdyby Lenka Antošová vylepšila jednu pozici, tak bychom kvalifikovali čtyři lodě na olympiádu, což je úplně úžasné,“ hodnotil Synek. „Dlouho to tu nebylo, na minulou olympiádu jsem se přímo kvalifikoval jen já a dvojskif holek. I když jsme měli jednu finálovou účast, tak je to velký úspěch.“

Synek převzal národní tým loni na podzim ve chvíli generační obměny. Reprezentačními hvězdami jsou Šimánek s Vraštilem, kteří na čtvrté místo z Tokia navázali během šampionátu parádními výkony, kterými živili medailové sny. Finále jim nevyšlo a skončili pátí.

„Trošku tam zamrzli na startu, v první dvě stě padesátce nejeli s polem. Když člověk není vepředu, tak se malinko zlomí, protože si říká: Tam jsem měl být! Pak je hrozně těžké s tím bojovat,“ hodnotil Synek. „Na medaili měli. Ale bohužel nervozita převládla. Ale zase, jsou to pro ně zkušenosti. Vědí, že když udělají takovouhle chybu, tak se finále nevyhrává.“

Za nimi jsou tři další posádky, které můžou za rok reálně bojovat o olympijskou nominaci. Velké předpoklady má především dvojka bez kormidelníka Radka Novotníková, Pavlína Flamíková, které po první společné sezoně vyhrály finále B, což by jim za rok na olympiádu stačilo, podobně jako dvojskifu Jan Cincibuch, Jakub Podrazil čtvrté místo. Antošové na skifu by scházela jen jedna příčka.

„Určitě se můžou zlepšovat. Průměrný věk olympijského vítěze ve veslování je třicet a náš tým má v průměru dvacet tři let,“ říká Synek. „My nepokulháváme v tom, abychom je naučili veslovat, ale trošku v té fyzické výkonnosti. Tam prostor je a je to na nich.“

Mladý tým dostal možnost se otrkat. A hned se to osvědčilo třeba u mladé osmy, která se ve finále B solidně držela a porazila Ukrajinu.

„Vidí, jaké to veslování je, jak je to rychlé v reálu, kam se musí posunout, pokud chtějí jezdit třeba o olympiádu nebo o medaile. Že to není zadarmo a nikdo na ně nepočká,“ říká Synek. „Je to sice brutální konfrontace s realitou, ale myslím si, že to může ty lidi spíš motivovat. Pokud je to nemotivuje, tak stejně ve sportu nic nedokážou.“

ČESKÉ HIGHLIGHTY NA MS

OLYMPIJSKÉ DISCIPLÍNY

dvojskif lehkých vah (Miroslav Vraštil, Jiří Šimánek) – 5. ve finále A

dvojka bez kormidelníka (Pavlína Flamíková, Radka Novotníková) – 1. ve finále B

dvojskif (Jakub Podrazil, Jan Cincibuch) – 4. ve finále B

osma (Daniel Nosek, Václav Baldrián, Marek Diblík, Štěpán Keller,Jan Čížek, Martin Ježek, Jan Chlebovský, Matouš Dočekal, kormidelnice Barbora Zelenková) – 4. ve finále B

skif žen (Lenka Antošová) – 5. ve finále B

NEOLYMPIJSKÉ DISCIPLÍNY

Dvojka bez kormidelníka lehkých vah (Milan Viktora, Jiří Kopáč) – 3.