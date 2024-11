Je to v háji, zvolili Gottwalda. Čermák o Tokiu či estébáckém výslechu

Když jedete, nevnímáte povzbuzování, protože loď hučí. V okamžiku záseku to je, jako když bouchnete do tympánu. Vše ostatní vnímáte okrajově. Já bych osmu přirovnal k parnímu stroji, k rychlíkové lokomotivě. O svém životním příběhu se pro Paměť národa rozpovídal bývalý český veslař Petr Čermák, jenž na osmiveslici vybojoval s reprezentací bronz na olympiádě v Tokiu 1964.

Komukoli řeknu datum narození, slyším řeči, že jsem pěkný dáreček. Narodil jsem se na Štědrý den, 24. prosince 1942 v Praze. Máma pocházela z Vídně, táta od Sedlčan. Měl jsem bratra, ten se nedožil ani padesáti. Vyrůstal jsem v Praze na Vinohradech, děda tam měl koloniál, táta byl bankovním úředníkem. Naše rodina přežila válku bez úhony, ale táta měl kamarády Židy, a ti to odnesli komplet celá rodina...

Vybavuju si rok 1948, tedy spíš jen takový krátký časový úsek. Tehdy jsme bydleli ve třech domcích vedle sebe a já se kamarádil s dětmi souseda, pana Černého. Měli jsme jednolampové rádio, na to se nic moc chytit nedalo, ale on měl dvoulampové. Jednoho dne ho poslouchal a pak řekl: „Běž říct tátovi, že je to v háji, zvolili prezidentem Gottwalda.“

Já pak běžel po ulici a volal jsem: „Tati, je to v háji, zvolili prezidentem Gottwalda.“ Máma křičela, ať zavřu zobák a okamžitě jdu domů.

A také si pamatuju, jak se v rádiu vysílaly záznamy z politických procesů, skřípavý hlas prokurátora Urválka si vybavuju dodnes. Ale doma se o politice mluvilo málo.

Petr Čermák Bývalý veslař

Věk: 81 (*24. prosince 1942 v Praze)

Kariéra: S veslováním začal v 15 letech v klubu Blesk Praha, tehdy Slavoji. Vojnu strávil v Dukle Terezín. Po konci ve veslařské reprezentaci začal působit jako funkcionář v pozemním hokeji, byl zaměstnán jako konstruktér v TOS Hostivař. Emigroval do USA. Je vdovec, má dceru a dvě vnoučata.

Největší úspěchy: bronz na OH v Tokiu (1964), 5. místo na OH v Mexiku (1968), účast na MS v Luzernu (1962), vše v osmiveslici

Moje veslařské začátky

Po základní škole jsem šel na průmyslovku a v té době jsem se dostal do veslařského klubu. Hodinu mi trvala cesta do školy, hodinu do loděnice, totéž zpátky, takže na učení moc času nezbývalo a bylo to znát.