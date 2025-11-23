ONLINE: Karviná - Hradec Králové 3:2. Gólové hody ve Slezsku, domácí znovu vedou
Fotbalová Chance Liga se opět přihlásila o slovo po reprezentační přestávce. V sobotním programu 16. kola Liberec nasázel Pardubicím 4 góly, Teplice udolaly Baník těsně 1:0, v souboji Dukly se Sigmou se zrodila remíza 2:2 a Sparta uspěla na hřišti Mladé Boleslavi. Slavia ovládla derby s Bohemians 3:1. V neděli Karviná přivítá Hradec Králové, Zlín vyzve Slovácko a taky dojde na šlágr Jablonce s Plzní. ONLINE přenosy a SESTŘIHY ze všech utkání sledujte na iSportu.
Slavia - Bohemians 3:1
Obhájci titulu ve vršovickém derby vedli po poločasu o dvě branky po trefě Tomáše Chorého a vlastním gólu Nelsona Okekeho. V 73. minutě zvýšil Lukáš Provod, prohru vzápětí zmírnil střídající Adam Kadlec.
Mladá Boleslav - Sparta 1:2
Sparta zvítězila v Mladé Boleslavi 2:1. Hosté rozhodli o výhře už v úvodním poločase, kdy nejprve skóroval z penalty Lukáš Haraslín, po jehož asistenci zvýšil Kaan Kairinen. Za domácí snížil po změně stran střídající Matyáš Vojta.
Teplice - Baník Ostrava 1:0
Teplice udolaly Ostravu 1:0 a v nejvyšší soutěži vyhrály po čtyřech utkáních. Rozhodl o tom ve 13. minutě proměněnou penaltou Michal Bílek. Baník v lize popáté za sebou prohrál a neskóroval. Slezané nadále čekají na první bod v nejvyšší soutěži od příchodu trenéra Tomáše Galáska.
Pardubice - Liberec 0:4
Liberec vyhrál v Pardubicích vysoko 4:0. Cestu ke třetímu vítězství po sobě bez inkasované branky otevřeli Slovanu už v prvním poločase Nigerijec Afolabi Soliu a Slovák Patrik Dulay. Po změně stran Lukáš Mašek a Dominik Plechatý tři body zpečetili. Slovan dal v posledních třech kolech 13 branek.
Dukla Praha - Olomouc 2:2
Olomouc remizovala na stadionu Dukly 2:2. Sigma v nejvyšší soutěži poosmé za sebou neprohrála. Pražané zvítězili v jediném z posledních 11 kol. Skóre otevřel domácí Marcel Čermák z penalty, před přestávkou vyrovnal Ahmad Ghali. V 56. minutě dal svůj druhý gól v utkání Čermák, o dělbu bodů se postaral devátou brankou lídr střelecké tabulky soutěže Daniel Vašulín.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|16
|10
|6
|0
|32:12
|36
|2
Sparta
|16
|10
|4
|2
|30:17
|34
|3
Jablonec
|15
|9
|4
|2
|20:11
|31
|4
Olomouc
|16
|7
|6
|3
|18:10
|27
|5
Liberec
|16
|7
|5
|4
|29:16
|26
|6
Plzeň
|15
|7
|4
|4
|28:19
|25
|7
Hr. Králové
|15
|6
|5
|4
|24:20
|23
|8
Zlín
|15
|6
|5
|4
|19:16
|23
|9
Karviná
|15
|7
|1
|7
|24:26
|22
|10
Bohemians
|16
|5
|4
|7
|14:19
|19
|11
Teplice
|16
|3
|6
|7
|17:23
|15
|12
Dukla
|16
|2
|7
|7
|12:21
|13
|13
Ml. Boleslav
|16
|3
|4
|9
|22:37
|13
|14
Pardubice
|16
|2
|6
|8
|16:31
|12
|15
Baník
|16
|2
|4
|10
|8:20
|10
|16
Slovácko
|15
|1
|5
|9
|6:21
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu