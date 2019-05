Hradílek o nominaci kajakářů: Nevnímám to tak, že nade mnou visí Damoklův meč | iSport.cz

Tréninku dal letos opravdu hodně, prý také omezil své ostatní aktivity. Vavřinec Hradilek dnes ve Veltrusech začíná boj o místo v reprezentaci vodních slalomářů. Obzvlášť v jeho kategorii kajak je to ale opravdu hodně těžká bitva. Česko mohou reprezentovat pouze tři, Jiří Prskavec má místo jisté díky medaili z loňského MS. Hradilek, majitel olympijského stříbra z roku 2012, tak bude bojovat o zbylá dvě místa s Ondřejem Tunkou (mistr světa 2017), Vítem Přindišem (stříbrným z MS 2017), Lubošem Hilgertem a dalšími nadějnými kajakáři.

Jak se cítíte před nominací? Dva roky jste nebyl v reprezentaci, takže to musí být teď dost klíčový moment, že?

(úsměv) „Už i minulý týden jsem měl nějaké rozhovory, kde se mě na to ptali, tak když to říkáte, tak asi pravděpodobně jo. Ale já se to snažím si nepřipouštět.“

Jde to?

„Ale jo. Nominací už jsem jel hodně. Vím, že to nebude rozdíl. Myslím, že naopak i ten pocit toho, že už jsem si poslední dva roky to zklamání z nepostupu prožil, mě trochu uklidňuje. Vím, že nebýt v repre je z té sportovní stránky úplně špatně, ale z pohledu mého života to zas takový průšvih není. Nechci být v té pozici, abych musel někomu něco dokazovat. Samozřejmě i díky tomu, že chci ještě pádlovat minimálně i příští rok, by bylo super si to vyjet, abych se dostal zase do kolotoče svěťáků. Protože to je to, co mi chybí, ty velké závody. Jinak se nebojím, program si najdu asi i tak. Takže nevnímám to tak, že nade mnou visí nějaký Damoklův meč, ale spíš tak, že by bylo dobrý už tam potřetí nechybět.“

Loni jste objížděl závody nižší kategorie. Je tam oproti Světovému poháru takový rozdíl, když i z jiných zemí se ne všichni špičkoví kajakáři dostanou na závody SP?

„Je to samozřejmě velký rozdíl. Jak po organizační stránce, tak z hlediska konkurence. Rozdílů je spousta a nedá se to srovnávat. I když prestiž SP u nás není až tak veliká, tak pro mě je to pořád jeden z největších závodů sezony a minout bych to nechtěl. Nespokojil bych se se závody nižší kategorie.“

Říkáte, že nominace už berete trochu jinak. Budete díky tomu i míň nervózní teď před víkendovými závody?

„To si nemyslím. Jsem velmi nervózní. Ale taky se na to těším, cítím se fakt dobře, nějakým způsobem se snažím to hezky vyladit a věnuju se sportu zase docela dost, takže by byla škoda se zbytečně vyautovat hlavou. Pokud vím, že jsem tomu dal maximum, tak budu moct být na startu ve větším klidu.“

Co znamená, že jste omezil ostatní své aktivity? Co všechno jste vyřadil z programu?

„Spíš je to o tom, že si tak nějak všechno sedlo. Ani o tom moc nechci mluvit. Prostě je to, jak to je. Mám o hodně čistší mysl, když si sednu na vodu a nepřemýšlím o tom, kde kdy jsem měl být a co všechno jsem zmeškal. Takže možná je to nějaký takový posun… možná jsem dospěl. Dal jsem se trochu dohromady v tomto ohledu a už nemusím lítat ode zdi ke zdi.“

Takže se vám zároveň promazal kalendář i hlava?

„To ano. Je to takové, jak to má být.“

Začal jste trénovat už v září. Není to už poměrně dlouhá doba, bez závodů, jen trénování?

„Je to dlouhá doba, ale ono to není tak, že bych makal úplně stejným způsobem od září až do teď, ale nějak si to sedlo, že ten plán se docela podařil splnit a není to ani moc na palici. Což je docela úspěch po šesti měsících tréninku. Ale tenhle sport je skvělý v tom, že tenhle stereotyp tak tolik nenastává. Můžeme trénovat na jiných tratích. I když tady v Troji chodíme na stejný tréninky, tak stejný nejsou, protože ta voda je živel a furt se to mění. Takže opravdu si myslím, že teď ta příprava klapla a mám z ní velkou radost.“

Nominace kajakářů

Rozhodnou 4 závody Českého poháru

1. a 2. Veltrusy (tento víkend)

3. a 4. Praha Troja (příští víkend)

Do reprezentace se z nich dostanou nejúspěšnější 2 kajakáři.

Jisté místo má díky stříbru z loňského MS Jiří Prskavec, ten závody ani jet nemusí.