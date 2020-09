Češi z Beskyd na „ledové Havaji“: Z tohohle dokumentu mrazí

Unikátní surfařský dokument Between Fjords jde do světa. • Between Fjords

Unikátní surfařský dokument Between Fjords jde do světa. Režisér Martin Smékal po dvou úspěšných filmech Choose Your Wave a No Wave back tentokrát přichází s filmem nejen surfové tématiky, ale také skialpinismu a samotného života na drsném Islandu.

Dokument vypráví příběh dvou bratrů z Beskyd, kteří si chtěli splnit svůj sen, surfovat a lyžovat jak nejseverněji to jde – a to našli na Islandu, kde žijí už několik let a cítí se tak více jako Islanďani, než Češi. Surfing v ledových vodách a sjíždění zasněžených hor není pro každého, ale bratři to začali vnímat za svou životní náplň.

„V podstatě to vše začalo na ostrově jménem Island, kde už posledních pět let žijeme, ostrov svojí pozicí připomíná ledovou Havaj, sedí si uprostřed severního Atlantiku se sopkami připravenými prasknout každou chvíli a vlnami všude kde se podíváš. Když nejsou vlny na jihu, jedeš na sever, koukneš, že se swell blíží ze západu, sjedeš na západ,“ říká jeden z tvůrců filmu.

Surfování na Islandu znamená vyrovnat se s vodou o teplotách mezi dvěma a pěti stupni Celsia, v létě je to trochu lepší, voda má až dvanáct stupňů.

„Struktura vody je trochu jiná než ta teplá. Tahle dvoustupňová voda je těžší, v podstatě jsou molekuly vody blíže u sebe, takže vlny jsou těžké, vezmou vás s sebou do hlubin krapec déle,“ vysvětlují autoři. „I převlíkání v minus deseti a pořádném sněžení je srandy kopec. Když si na surfspotu dáš třeba nocleh, ráno se vzbudíš a začneš se sunout do neoprenu a nějak ti to nejde, zjistíš, že v noci zmrznul… Takže si ho musíš trochu porozbíjet a nechat roztát, aby se vůbec šlo dostat dovnitř.”

Premiéra filmu se koná ve středu v 19 hodin v pražském kině Cinestar Anděl. Následovat bude afterparty na Radlické kulturní sportovně a program, při kterém bude prodejní výstava známého fotografa a protagonisty filmu Petra Hricka, dále tombola při které mohou zúčastnění vyhrát spoustu zajímavých cen a samotná afterparty s podporou Pražského serfového klubu.

Between Fjords - trailer from Martin Smekal on Vimeo.