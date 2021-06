Desatero pro bezpečnost na vodě: přenášení není ostuda, poseď až večer!

Zástupci svazu i čeští reprezentanti a vítězové mnoha elitních raftových závodů ve speciálním videu motivuji vodáky k dodržování vodáckého desatera. To by mělo všem pomoci k tomu, aby se na řece nedostali do žádné kritické situace. Každoročně se bohužel na našich řekách utopí desítky vodáků. Většinou kvůli nedodržování základních pravidel. Tady je deset nejzásadnějších.

1. PŘED VYPLUTÍM

Před vyplutím si zjisti co nejvíce informací o řece zejména o nebezpečných místech a aktuálním stavu vody na vodáckém webu www.raft.cz, v kilometrážích nebo v místní půjčovně. Neboj se zeptat zkušenějších. Nejezdi za zvýšeného stavu vody v řece, neboť obtížnost může být ve skutečnosti až o dva stupně vyšší. Pozor také na vodní stav v průběhu plavby, který se může skokově změnit vlivem manipulace na přehradě nebo prudkých srážek.

2. VHODNÉ VYBAVENÍ

Doporučené osobní vybavení na vodu pro dospělé i děti - nesáknoucí oblečení (šusťáky, funkční prádlo), dobré a pevné boty, plovací vesta. Nepoužívej vlněné svetry nebo pláštěnky. Helma by se měla používat všude tam, kde hrozí náraz do hlavy (při jízdě v kajaku nebo na jezech) a minimálně na řekách s obtížností od WW II. Další vhodné záchranné vybavení ve skupině je mobil, karabiny a házecí pytlíky, u nichž je nutná praktická znalost použití. Nezapomeň též na pitnou vodu, opalovací krém a na zakrytí hlavy kšiltovkou.

3. OVLÁDÁNÍ LODĚ

Když neumíš loď ovládat, jeď s někým zkušeným, který tě to naučí. Jízda na řece vyžaduje specifické dovednosti, které se sám nenaučíš.

4. NIKDY NEJEZDI SÁM

Minimem jsou tři plavidla na skupinu. Ve skupině si určete první a poslední loď, což by měly být nejzkušenější posádky. První nikdo ze skupiny nepředjíždí, za poslední nesmí nikdo zůstat. Nevidíš-li loď za sebou, zastav a zjisti, co se stalo. Nevidíš-li loď před sebou, zrychli.

5. VŽDYCKY S ČISTOU HLAVOU

Na vodě je jízda pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek zakázána vyhláškou. Můžeš ohrozit nejen sebe ale i ostatní. Poseď s kamarády až večer po zdárném ukončení plavby.

6. POZOR NA JEZY

Před splutím jezů, propustí anebo nebezpečných míst zastav v bezpečné vzdálenosti a tato místa prohlédni, i když je důvěrně znáš. Mohla do podjezí naplavat kláda nebo jiný nebezpečný předmět, který brání splutí. I bezpečné jezy se mohou stát životu nebezpečné za zvýšeného průtoku.

7. PŘENÁŠENÍ NENÍ OSTUDA

Pokud máš jakékoliv pochybnosti o splutí jezu, NEJEZDI a raději přenes. Pamatuj, že nejvíce nehod je právě na jezech.

8. SPRÁVNÁ OBUV

V lodi nejezdi bos, ale používej uzavřené kotníčkové šněrovací boty s pevnou patou a špičkou. Nevhodné jsou holínky, žabky nebo kroksy, které se při převržení sesmeknout a uplavou. Mysli na sklo a plechy, které ve vodě mohou být.

9. VOLEJ ZÁCHRANÁŘE

V případě vzniku krizové situace, kterou nejsi schopen vyřešit sám (tonutí pod jezem atd.), na nic nečekej a ihned volej záchranáře. Je lepší, pokud přijedou zbytečně, než-li pozdě. Čísla jsou: 150 nebo 112. Když se rozhodneš zachraňovat, napřed se zamysli a odhadni svoje schopnosti a možnosti. Zachraňuj s chladnou hlavou! Nikdy neskákej do řeky, riskuješ svůj život! Vždy je bezpečnější zachraňovat ze břehu za použití házecího pytlíku nebo házecí podkovy, případně improvizovanými pomůckami – na provaz navázanou plovací vestou nebo kanystrem, dlouhou větví.

10. NEJSI TU SÁM

Nebuď násilník a surovec. Nejsi na řece sám, měj ohled na ostatní návštěvníky řeky i jejího okolí. I chatař či rybář má právo si u řeky odpočinout. Jednou přijde doba, kdy i ty slušné chování oceníš.