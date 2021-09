Hlídky lovily světové medaile. České kajakáře zabrzdila srážka hvězd

První zlato na šampionátu v Čunovu získalo trio Tereza Fišerová, Gabriela Satková a Martina Satková vylepšilo předloňský bronz týmu, v němž z dnešní sestavy byla jen Fišerová. Kanoistky zvítězily s náskokem 1,57 sekundy před Španělskem, i když si na poslední brance pokazily do té doby čistou jízdu čtyřmi trestnými sekundami. Navázaly na společné zlato z evropského šampionátu do 23 let ve slovinském Solkanu, které získaly před měsícem. „Bylo to skvělé. Vlastně jsme zopakovaly skvělou jízdu ze Solkanu a jsem strašně moc šťastná, že to vyšlo na zlato,“ radovala se Fišerová.

Z českých stříbrných týmů měli ke zlatu blíže kanoisté Lukáš Rohan, Václav Chaloupka a Vojtěch Heger, které navzdory čisté jízdě dělilo 69 setin od rychlých Francouzů. Ti triumfovali i se dvěma trestnými sekundami. Češi byli se vstupem do šampionátu naprosto spokojeni. „Jeli jsme tu jízdu, na které jsme se domluvili. Jsme hlavně rádi, že jsme to po hodně dlouhé době prolomili a v tomhle složení máme první medaili. Takže skvělý začátek pro nás,“ radoval se stříbrný olympijský medailista Rohan.

Kajakářky Kateřina Minařík Kudějová, Antonie Galušková a Lucie Nesnídalová nestačily na suverénní Britky, které vyhrály zhruba o pět a půl sekundy a k evropskému titulu přidaly i světový. Češky na evropský bronz, k němuž místo Nesnídalové přispěla Veronika Vojtová, navázaly světovým stříbrem.

Naopak poprvé od roku 2013 skončili na mistrovství světa pod stupni vítězů v závodech hlídek čeští kajakáři. Doplatili na kolizi u deváté branky mezi olympijským šampionem Jiřím Prskavcem a vítězem Světového poháru Vítem Přindišem. V jejím důsledku se musel Prskavec vracet do desáté branky a do cíle nakonec dojížděl jako třetí ještě za Vavřincem Hradilkem. Na vítězné Francouze ztratili Češi pět sekund, od bronzových Slovinců je dělilo 1,8 sekundy.

„Problém nastal v brankové kombinaci 6 a 7, kde se víc sjeli. Pak v devítce Vítek Přindiš přijel brzo a Jířa to vyhodnotil tak, že to stihne, ale došlo ke srážce. Vyjel extrémně nízko a musel se vracet. Spadl z první pozice na třetí, stahoval, ale už to nestačilo,“ komentoval situaci pro iSport trenér reprezentace Jiří Prskavec starší.

Vývoj na trati české reprezentanty překvapil. „Vůbec jsme nepočítali s tím, že by se na té devítce mohlo stát, že by tam Vítek byl moc brzo. Já jsem normálně celkem v klidu začal vyjíždět a najednou vidím, že to Vítek už nestíhá ubrzdit a ta srážka byla nevyhnutelná. Myslím, že bych to i stihl dojet, ale bohužel jsme se srazili i pádly ve vzduchu a tím mně vypadl záběr a nedojel jsem do té desítky. Pak jsem se tam vracel a dojížděl jsem to ze třetího místa. Mrzí mě to, ale musím si to s Vítkem říct. Ta chyba byla samozřejmě i na mé straně, že jsem Vítka nevnímal,“ líčil Prskavec.

„Máme čtyři lodní kategorie, získali jsme tři medaile, z toho jeden titul mistryň světa a jedno čtvrté místo. Za celý tým nemůžeme být nespokojení, jenže je tam takové „ale“. To byla kaňka, ale tři medaile - to nemůžeme být neskromní,“ zůstal spokojený Prskavec starší.