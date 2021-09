Galušková od pláče do finále: Byla jsem labilní. Uškodí úspěch ve škole?

Ve finále MS jste skončila šestá, jak to berete?

„Beru ho všema deseti. Ta jízda měla samozřejmě svoje mouchy, nebylo to úplně perfektní, ale kdyby mi někdo včera řekl, že budu šestá, tak rozhodně beru všema deseti.“

Proč, necítila jste se dobře?

„Byla jsem psychicky dost labilní, naštěstí mě táta s trenérem dali dohromady před semifinále. Je to můj první seniorský šampionát, takže to se asi jen tak nevidí, že bych přijela první rok a hned si vyjela finále. Takže to beru a jsem strašně vděčná.“

Co vám bylo?

„Po nevydařených třiadvacítkových akcích jsem ztratila trochu sebevědomí. Můj trenér s tím měl co dělat. Vedli jsme dlouhé rozhovory. Na těch seniorských akcích se mi jezdí mnohem líp, protože nevím, co od sebe mám čekat na těch velkých akcích. Jezdí se tu s klidnější hlavou. Člověk o tom tak nepřemýšlí a buď to dopadne, nebo nedopadne.“

Možná je to tím, že na sebe mezi seniorkami nemáte taková očekávání?

„V té třiadvacítkové kategorii mířím o dost výš, na medaile. Snažím se vždy dosáhnout toho nejlepšího umístění. Ale u těch seniorů nikdy nevíte. Nemám tolik zkušeností jako většina startovního pole. Takže jsem ráda, že jsem tady mohla startovat a utkat se s legendami.“

Nad kotníkem máte vytetované sluníčko, dneska bylo krásně, přispělo to k výsledku?

„Já myslím, že určitě ano. Nemám ráda jezdit v dlouhé bundošprajdě, protože se necítím tak pohodlně, cítím se těžší, logicky. Když svítí sluníčko, vidíte tam ty fanoušky na břehu, tak vám to zvedne náladu a snažíte se jet, co to jde.“

Vnímala jste, že jste ve finále jediná Češka?

„Nechtěla jsem si to připouštět. Je to samozřejmě škoda, jak naše holky, tak i naši kluci na to měli a je škoda, že jsem ve finále byla samotná. Ostatní mi gratulovali a přáli hodně štěstí. Pak jsem byla moc ráda, že se na mě přišli podívat a zafandit.“

Možná o to pak ze břehu byl větší hluk, když jste byla jediná…

„Čekala jsem, že nepojedu v úplném tichu. Motivuje mě to víc zabrat. Pro mě osobně je lepší jet v pořádném randálu. To je, jako byste si pustil oblíbenou písničku.“

Vás čeká ještě finále extreme slalomu, co upřednostňujete?

„Kdybych měla porovnat extreme slalom a normální vodní slalom, tak beru všema deseti normální slalom, protože jsem taková nekonfliktní. Nerada bych někomu ublížila a nerada bych, aby někdo ublížil mně. Takže tam bude hlavní cíl, abych dojela v pořádku a zdravá a celá.“

Jaké máte ambice?

„Už sama jsem se překvapila tím, když jsem z time trialu postoupila s Kačou Kudějovou. To jsem upřímně nečekala, že by se mi mohlo povést. Beru to jako další výzvu, budu se snažit přežít.“

Jak je náročné kombinovat školu – létání na ČVUT - a sport?

„Kdybych studovala nějaký normální obor, kde se neřeší docházka, bylo by to mnohem jednodušší. Bohužel mám dovolené jen dvě absence a teď už mám jednu. A zimní semestr končí v lednu, takže budu muset vypustit i nějaká soustředění a dávat bacha, abych neonemocněla.“

Třeba vám něco odpustí za reprezentaci…

„Můžu se o to pokusit. (smích).“