Bude Prskavec jako Ledecká? Blíží se rozhodnutí, potřebuje evropskou medaili

Dvě olympijské medaile ve dvou různých disciplínách? Jiří Prskavec o tom s výhledem na letošní Hry v Paříži pořád může snít a třeba i navázat na parádní kousek Australanky Jessiky Foxové, která na olympiádě v Tokiu vyhrála v kánoi a v kajaku získala bronz.

„Všechno se rozhodne na mistrovství Evropy. Lukáš Rohan má velkou bodovou výhodu z loňského mistrovství světa. Mě by se na kánoi muselo zadařit nadstandardně,“ říká Prskavec před startem šampionátu v Tacenu. „Všichni tři kanoisti jsme na takové úrovni, na jaké jsme nikdy nebyli. Přiblížili jsme se světu, doufám, že minimálně na té Evropě to bude vidět.“

Prskavec před třemi lety v Tokiu vyhrál olympiádu na kajaku a pustil se do dobrodružství na kánoi. Vloni překvapil, když ve své nové disciplíně ovládl domácí nominaci. A stejně to dopadlo i minulý měsíc při letošní domácí kvalifikaci. Pořád se tak drží ve hře o olympiádu v kategorii C1.

„Pro mě je pořád prioritou kajak. Řekl bych, že tam patřím. Myslím si, že mám velkou šanci na to získat na olympiádě medaili,“ vysvětluje Prskavec. „V kánoi se beru za nováčka. Říkal jsem si, že bych to chtěl vyzkoušet, bral jsem to jako doplněk, jako něco, co mě baví. Mělo mi to pomoct na kajaku. Za dva roky se z toho vyklubalo, že bojuju o olympijské hry, což je strašně cool a super, ale nerad bych tomu dával víc, než to reálně je. Mám hlavně radost, že mě to baví a naplňuje, že jsem dokázal vyvážit tyhle dvě kategorie a v obou relativně boduju.“

Před mistrovstvím Evropy ztrácí Prskavec v nominačním souboji kanoistů tři body na stříbrného olympijského medailistu z Tokia Lukáše Rohana. Matematicky ale existují varianty, jak by se mohl do Paříže probojovat. Potřebuje být v Tacenu na kánoi nejlepším Čechem a k tomu získat některou z medailí.

„Myslím, že kajakáři mě svým způsobem berou. Ať chci, nebo ne, na kajaku mi to trošičku ubírá. Nemůžu se soustředit na jednu disciplínu a mám přípravu lehce narušenou,“ líčí Prskavec. „Na kánoi mě ti světoví závodníci berou hrozně dobře, já si to strašně užívám. A mám pocit, že ti naši mě berou taky. Minimálně oceňujou, že se o to musí prát a tlačí je to nahoru. Mně to pomáhá a myslím si, že jsem jim rozbořil jejich vody, že je to motivuje a celkově to posouvá kánoi v České republice nahoru. To je úplně to nejlepší, co jsem do kánoe mohl přinést.“

V případě úspěšné kvalifikace na kánoi by pro Prskavce byl evropský šampionát rovnou taky ostrou zkouškou na program dvou disciplín v Paříži. V Tacenu ho ve čtvrtek čeká kvalifikace na kajaku, v pátek kvalifikace v kánoi, v sobotu semifinále a finále kajaku a v neděli rozhodující boj v kánoi.

„V ideálním případě by to byla generálka, ale jinak bych to tak úplně neřekl. Je to zkouška na olympiádu, protože do ní pojedu jen dva závody – mistrovství Evropy a Světový pohár v Praze – Troji,“ vysvětluje Prskavec. „Doufám, že se v Tacenu ukáže, že mám natrénováno dobře. Cítím se výborně a doufám, že se to projeví. Pak se vrátím zpátky do tréninky a budeme časovat formu k olympiádě.“