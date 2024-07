Kráska z kajaku. Češka plní sítě a studuje letadla. Nepodělej se, říká si

Hraje si s trendy virtuálního světa, více než pěti tisícům sledujících ukazuje střípky z osobního života. Antonie Galušková má dokonce vlastní webové stránky. Uvědomuje si, že aby na sebe upozornila, musí občas poodkrýt oponu. Ukázat, co je zač.

„Někdy jde o povinnost, aby člověk nezapadl,“ uznává důležitost zviditelňování vlastního jména. „Převládá však, že si sítě užívám. Někdy mě samozřejmě baví víc, někdy méně, ale nezvládla bych dělat něco, co by mě nebavilo vůbec.“

Fanoušci díky tomu k talentované české kajakářce mají blíž. Mohou pozorovat, jak se sympatická bruneta baví sjížděním divoké vody i pilotováním letadel, což je její další velká vášeň. Zkoušky na ultralight udělala hned po dovršení plnoletosti, z prvního samostatného letu pak nadšeně pořizovala záběry.

Na Českém vysokém učení technickém v Praze aktuálně studuje technologie údržby letounů. Představa upoceného mechanika v modrých montérkách by tady byla hodně vedle. Z útlé dívky se stala raketa vzduch – voda.

Ve druhém přirozeném prostředí ji teď čeká definitivní přestup mezi seniorské závodnice. Také proto nedávno usedla k telefonu a začala na sítě sázet úspěchy z kategorie do 23 let. „Popravdě jsem si ani neuvědomila, že jich bylo tolik,“ usmívá se Galušková. „Skoro jsem se rozbrečela, když jsem úspěchy sepisovala. V mládežnické kategorii se to moc nevidí, hrozně hezké.“

Rodačka ze Strakonic napočítala 12 individuálních medailí. Nyní má před sebou zkoušku nejtěžšího ražení, když si zajistila účast na Hrách v Paříži, kde kromě obvyklého slalomu (K1) vyzkouší také novou disciplínu kayakcross. Podobně jako třeba u snowboardcrossu se s ní v jedné jízdě na trati utkají další tři ženy.

„Olympiáda je obecně jiný závod. Hlavně se z ní nepodělat! Říkal to i Lukáš Rohan, psychika vám funguje jinak. Pro mě bude důležité zajet aspoň třikrát slušně, abych byla pyšná sama na sebe. Věřím, že když se mi jízdy povedou, bude z toho hezké umístění,“ doufá Galušková.

V Paříži s lodí polepenou trikolórou

Konkrétní cíle si nicméně dávat nechce. „Formu mám letos docela pěknou, věřím, že ji udržím. Finále by bylo krásné, stejně tak TOP 5. Když z toho bude medaile? Ježíšmarjá… Úplná třešnička na dortu. Jakmile se mi povedou hezké jízdy, nemůže to dopadnout špatně.“

Trému mladá závodnice necítí. Těžko ji očekávat u někoho, kdo se tak rád vystavuje extrémním situacím. V olympijském kanále se vydá s agresivní a hravou lodí, polepenou v barvách české trikolory, kterou ještě ozdobí třpytky. Národní design jistě schválil i otec Antonie, vždyť právě na rodinné značne lodí jeho dvě dcery závodí.

Rodičům je Galušková vůbec velmi vděčná. „Extrémně… Bez nich bych samozřejmě nebyla na světě, ale ani ve sportu bych bez podmínek, které jsem od nich měla, nebyla tam, kde jsem. Táta mi obětoval většinu volného času na trénincích, soustředěních i závodech, stejně tak máma, která za námi jezdila,“ vzpomíná kajakářka pohnutě.

Když před osmi týdny Galušková na Instagramu zveřejnila fotku z dětství, jak sedí v lodi a zvedá ruce k nebi, šlo o milé gesto věnované právě rodičům. Češka doufá, že brzy její účet zaplaví další radostné snímky.