První velká medaile. Krejčí na ME vládl v kayakcrossu, bronz získala i 19letá naděje

Krejčí své možnosti naznačil už pátým místem v časovce. Ve vyřazovacích jízdách těžil z rychlých startů, z osmifinále, čtvrtfinále i semifinále postoupil z prvního místa. Podobně si vedl ve finále, kde nedal soupeřům šanci. Z evropského titulu v kayakcrossu se radoval jako třetí český slalomář v historii této mladé kontaktní disciplíny. Navázal na úspěchy Víta Přindiše z roku 2021 a Ondřeje Tunky z roku 2023.

Krejčí si spravil chuť po neúspěchu na kajaku, kde po padesátisekundové penalizaci nepostoupil z kvalifikace. „Dneska byl zásadní ten individuální kayakcross, protože se mi podařilo dostat do top osmičky, která si vybírá místo. Byl velký rozdíl, jestli člověk startoval z těch prostředních míst, nebo těch krajních, což mi hrálo do karet. Bylo to skvělé, já jsem si to hrozně užil,“ liboval si v nahrávce pro média.

Výhodnou pozici na startovní rampě dokázal zužitkovat stoprocentně. „Povedlo se mi odstartovat rychle, chytil jsem ten proud, co tam na tom prostředku byl, a dokázal jsem soupeřům ujet hned od startu,“ popisoval Krejčí vítěznou taktiku. První medaile z vrcholné akce si váží, ale za dokonalé své výkony na šampionátu nepovažoval. „Z toho slalomu jsem trošku smutnej, protože to je moje asi hlavní disciplína a něco, v čem chci dominovat, jako se mi to povedlo dneska v tom kayakcrossu,“ svěřil se.

Na dalších medailových pozicích za Krejčím skončili Francouz Benjamin Renia a Brit Sam Leaver. Druhý český reprezentant ve vyřazovacích jízdách Matyáš Novák vypadl v osmifinále. Martin Rudorfer skončil v kvalifikaci.

Juniorská mistryně Evropy v této disciplíně z roku 2022 Samková se prosadila až na pódium i v seniorské konkurenci. V úvodu finále se sice propadla až na čtvrtou pozici, ale pak se posunula před Britku Nikitu Sketchellovou. Medaili v kayakcrossu na ME získala jako čtvrtá Češka. Před ní se prosadily zlatá Kateřina Minařík Kudějová s bronzovou Veronikou Vojtovou v roce 2021 a Tereza Fišerová jako šampionka z roku 2022. „Je to neskutečné, jsem strašně šťastná. Doufala jsem, že by to mohlo vyjít, a vyšlo to. Nemám vůbec slov,“ radovala se mladá Češka.

Když se ve finále pohybovala na čtvrté příčce, myslela si, že už je pro ni boj o medaile ztracený. „Díky bohu to Nikita netrefila a musela se vracet do druhé protivody a z toho jsem vytěžila já,“ popsala Samková okamžik, který ji vynesl k bronzu. V Paříži byla s českou reprezentací téměř dva týdny. Volný čas trávila studiem na maturitu, která ji čeká za deset dní. To bude další výzva. „Myslím, že ten dnešek bude trochu polehčující okolnost,“ doufala Samková.

Tereza Kneblová a Lucie Nesnídalová vypadly ve čtvrtfinále. Kneblová měla blízko k cennému kovu v časovce, která slouží nejen jako kvalifikace pro vyřazovací jízdy. Obsadila v ní čtvrté místo, když ji z vedoucí pozice sesadily až poslední tři závodnice. Britka Kimberley Woodsová byla na bronzové pozici o tři setiny rychlejší.

Zlato v časovce získala domácí Prigentová před další Francouzkou Angele Hugovou. Mezi muži byl nejrychlejší Belgičan Gabriel de Coster před Francouzi Mathurinem Madorem a Reniou.

Kayakcross uzavřel program evropského šampionátu ve Francii, odkud loni česká výprava odjela z olympijských her s prázdnou. Tentokrát si odvezla šest medailí. Zlato vedle Krejčího získal kajakář Jiří Prskavec a hlídky kajakářek a kanoistek. Stříbro přidala Gabriela Satková na kánoi, o bronz se postarala Samková.

Mistrovství Evropy ve vodním slalomu ve Vaires-sur-Marne (Francie):

Muži:

Kayakcross - časovka: 1. De Coster (Belg.) 53,80, 2. Madore -0,34, 3. Renia (oba Fr.) -0,51, ...5. Krejčí -0,70, 20. Novák -2,26, 51. Rudorfer (všichni ČR) -1,76 (chyba 1. branka).

Kayakcross:1. Krejčí (ČR), 2. Renia (Fr.), 3. Leaver (Brit.), 4. Leitner (Rak.), ...20. Novák (ČR) vyřazen v osmifinále.

Ženy:

Kayakcross - časovka: 1. Prigentová 58,10, 2. Gugová (obě Fr.). -1,12, 3. Woodsová (Brit.) -1,23, 4. Kneblová -1,26, ...13. Samková -3,82, 22. Nesnídalová (všechny ČR) -6,12.

Kayakcross: 1. Prigentová, 2. Vuittonová (obě Fr.), 3. Samková (ČR), 4. Setchellová (Brit.), ...10. Kneblová, 16. Nesnídalová (obě ČR) - obě vyřazeny ve čtvrtfinále.