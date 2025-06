Boj o vodu: Hradilek sjel kanál bez vody, Radegast rozdá 2030 sudů

Pivovar Radegast se dál drží svého ambiciózního cíle – do roku 2030 chce v české krajině zadržet více vody, než kolik spotřebuje na výrobu piva. Letos přichází s novou výzvou, do které se může zapojit každý: úklidem vodních toků pomoci přírodě – a zároveň získat sud na dešťovou vodu.

Celkem pivovar rozdá 2030 sudů po 200 litrech těm nejaktivnějším dobrovolníkům. Partnerem výzvy je známá iniciativa Ukliďme Česko, která už v minulosti organizovala tisíce úspěšných úklidových akcí po celé republice.

Slalom na sucho? Symbol ztráty vody

Kampaň odstartoval v pondělí 16. června kajakář a olympijský medailista Vavřinec Hradilek. V pražském Trojském kanále před zraky diváků projel trať, kde se během jeho jízdy postupně vypouštěla voda. Nakonec zůstal stát na suchu.

„Voda je nedílnou součástí mého života i sportu. Tohle bylo silné gesto – přesně tak totiž mizí voda z české krajiny. Chci, aby to lidem otevřelo oči,“ řekl Hradilek, který s Radegastem spolupracuje už druhým rokem. Loni symbolicky sjel na kajaku Nuselské schody v Praze.

Radegast: Špičkový pivovar a lídr v hospodaření s vodou

Pivovar Radegast patří mezi světovou špičku ve vodní úspornosti – na výrobu litru piva spotřebuje pouze 2,29 litru vody, zatímco světový průměr je 4,5 litru. V Nošovicích se podařilo za 15 let snížit spotřebu o 44 %.

Jelikož další úspory by měly jen malý efekt, soustředí se Radegast na zadržování vody v krajině. Dosud investoval zhruba 10 milionů korun do budování 83 tůní, mokřadů a rybníků, které ročně udrží 40 milionů litrů vody. Do konce roku plánuje ve spolupráci s Lesy ČR vybudovat dalších 28 tůní.

Jak se zapojit a získat sud? Každý, kdo se chce do výzvy zapojit, může navštívit web www.bojovodu.cz, přidat se k existující úklidové akci, nebo si založit vlastní. Po úklidu je třeba zaslat stručnou zprávu s fotografiemi.

Organizátoři následně vyhodnotí nejaktivnější dobrovolníky podle počtu účastníků, rozsahu úklidu i míry zapojení. Těm nejlepším rozdá Radegast sudy na dešťovou vodu s logem značky.

„Chceme spojit přirozený zájem Čechů o přírodu s konkrétní pomocí. Sběrem dešťovky může k boji proti suchu přispět každý,“ dodává Josef Jalůvka, manažer značky Radegast.