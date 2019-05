Perun a Dave chtějí bavit. Hokejistům fandili mezi zápasy z baru | iSport.cz

„V tak nabité konkurenci jsou cíle dost ošemetné,“ říká Ondřej Perušič. „Hlavní cíl je hrát dobře, předvést dobrý výkon a dokázat, ať už divákům nebo sami sobě, že na téhle úrovní můžeme hrát. Zároveň se i odvděčit určitým způsobem organizátorům, že pro nás turnaj udělali. Výsledkově máme cíle postupné - postoupit ze skupiny, vyhrát první kolo a tak dále. Pro olympijskou kvalifikaci jsou relevantní výsledky od děleného devátého místa výš. Určitě bychom se nezlobili, kdybychom opět uhráli čtvrtfinále, semifinále. To by bylo určitě super.“

Perun a Dave, jak si Perušič se Schweinerem přezdívají, formu mají. O víkendu ovládli Super Cup v Praze, když ve finále porazili Saymona Santose s Gustavem Carvalhaem z Brazílie 2:1 (18, -18, 13). Během turnaje stíhali sledovat i to, jak si vedli čeští hokejisté na mistrovství světa. „Na dívání to bylo komplikovanější, protože jsme hráli, ale snažili jsme se dívat, na baru byla televize,“ usmál se David Schweiner. „A ze sídliště bylo slyšet, když jsme dali gól nebo ho dostali. Takže o skóre jsme byli informováni.“

Turnaj v Ostravě už patří i do olympijské kvalifikace, bude to náročnější, probít se k slušnému výsledku?

Schweiner: „Všechny zápasy jsou teď hrozně vyrovnané. První nasazený může prohrát s posledním nasazeným, hrozně se to míchá, rozhoduje se v koncovkách je to o dva body v tiebreacích. Těžko předvídat, jak turnaj dopadne.“

Perušič: „Už loni to byl náš nejlepší výsledek sezony, už loni to bylo něco výrazně nad plán. Letos to bude ještě o něco těžší. Bude to opravdu nabitý turnaj. Každopádně se nám tady loni hrálo výborně, atmosféra byla úžasná a velký podíl na výsledku mají lidé. Doufám, že se udržíme v turnaji a před diváky se vybičujeme k lepšímu výkonu, než v posledních měsících. Turnajů je hodně za sebou, výkon může ovlivnit i to, že jste hráli v Číně, před tím v Brazílii, teď přiletíte sem. Může se to podepsat. To je důvod, proč jsme vynechali turnaj v Číně a soustředíme se na Ostravu.“

Na čtyřhvězdičkovém turnaji v Brazílii jste se dostali do elitní devítky, ale stěžovali jste si na nevynucené chyby. Je to lepší?

Schweiner: „Řekněme, že forma trošku stoupá. Dostáváme se do herního rytmu. Výkon jde pořád nahoru dolů, musíme to trošku ustálit.“

Perušič: „Doufejme, že teď jsme nahoře. Že jsme vystoupali.“

Změnilo se i to, jak vás po úspěšné loňské sezoně vnímá konkurence?

Schweiner: „Je to jiné z hlediska přípravy na nás. Je vidět, že už jsou na nás víc připravení. Ví, jak na nás hrát, je pro nás těžší jim konkurovat. Každý balon skórovat je mnohem těžší. Máte svoje oblíbené údery a je vidět, že jsou soupeři na nás víc připravení.“

Perušič: „Vždycky je těžší výsledky obhajovat, než jich za začátku dosahovat. Loňskou sezonu jsme měli velmi dobrou, ale zároveň jsme byli tým, který nikdo neznal, soupeři na něj nebyli tak připravení a bylo znát, že i po výborném výsledku v Ostravě a pak i Varšavě, se většina týmů během léta poučila a zápasy byly vyrovnanější. Soupeři s námi i daleko víc počítají. I teď.“

Kromě turnajů Světové série před sebou máte i mistrovství světa, je to tak?

Perušič: „Ano, koncem června. Je to další turnaj, na kterém jsme nikdy nebyli a vždycky jsme se na něj chtěli dostat. A zároveň to bude asi nejdůležitější turnaj z hlediska olympijské kvalifikace. V minulé sezoně jsme překvapili i sami sebe, najednou jsme se ze čtyřicátého, padesátého místa na světě dostali mezi špičku. Samozřejmě, že si tím vytváříme i nějaký tlak sami na sebe, protože víme, že na té úrovni jsme schopni hrát. V našem případě to ale spíš funguje jako motivace do další práce, než abychom se tím nějak svazovali. Že najednou musíme porážet týmy, k nimž jsme rok před tím vzhlíželi.“

Jak těžké bude se dostat na olympiádu do Tokia?

Perušič: „Velmi těžké. Je to kombinace několika faktorů. Jeden je to, že se beach volejbal neustále vyvíjí. Když se podíváme na turnaje deset let zpátky, tak ten sport je úplně jiný. Je více fyzický. A druhá věc je, že se od olympijských her v Pekingu změnil systém, kdy se na olympiádu místo 32 párů dostane jen 24. A vzhledem k tomu, že tam funguje v uvozovkách spravedlivá kvóta, kdy jsou určitá místa garantovaná na kontinent, tak z žebříčku postupuje už jen 16 družstev. Což je při opravdu nabité konkurenci nesmírně těžké. Proto si myslím, že to bude hlavně o konzistentnosti výkonů.“