Perušič se Schweinerem: Druhé místo je jen začátek, rveme se o olympiádu | iSport.cz

Díky životnímu výsledku z Ostravy se Češi ve světovém žebříčku posunuli na dvanácté místo. Olympijská kvalifikace je v plném proudu od září 2018, končit bude v červnu 2020. V Tokiu 2020 se představí 21 párů. Prvních patnáct bude nominováno ze světového žebříčku (k datu 18. června 2020), pět míst doplní Kontinentální turnaj. Poslední místo je pro tým z pořádající země.

Druhým místem z Ostravy si Perušič se Schweinerem vylepšili dosavadní maxima z kvalifikace. Dvakrát byli devátí ze stejně hodnocených jarních mítinků v Brazílii a Nizozemsku. „Nesmírně si vážíme výsledku a předvedené hry před neuvěřitelným domácím publikem,“ říká Perušič. „Nicméně je třeba se koukat dopředu. Stříbro bereme jako super výsledek do olympijské kvalifikace. A hlavně velkou motivaci do další práce a trénování.“

„Body získané v Ostravě nám pomohou k lepšímu nasazení k důležitým turnajům v létě,“ doplňuje parťáka Schweiner. „V nich je ve hře opravdu velká dávka bodů. Jinak řečeno, teď teprve začíná ten pravý boj.“

Boj o místo na olympiádu bude ještě ostrý. To si uvědomují hráči, trenér Andrea Tomatis i zástupci partnerů týmu (OIG Power a Český volejbal). „Kluci udělali další super výsledek, který jim pomůže v nominaci na Tokio. Na to, aby měli nominaci jistou, budou muset ještě bojovat a pravidelně se umisťovat mezi nejlepší čtveřicí i nadále,“ přitakal Martin Lébl, bývalý český reprezentant a majitel hráčské agentury SporFin.

Perušič se Schweinerem teď před sebou mají další čtyřhvězdičkový turnaj ve Varšavě a hned poté mistrovství světa v Hamburku (28. června až 7. července). „Nejdůležitější turnaj sezony,“ shodují se. „A hned poté se roztáčí kolotoč světových čtyř – a pěti hvězd po Evropě. Gstaad, Espinho, major ve Vídni a mistrovství Evropy v Moskvě...“

Na mistrovství světa se Perušič se Schweinerem probojovali poprvé v kariéře. Soupeře ve skupině už znají. Ve skupině D je čekají nasazené čtyřky Šaríf Janus a Ahmed Tidžan z Kataru, Dries Koekelkoren a Tom van Walle z Belgie a John Kamar a Ismail Bangura ze Sierry Leone. Z každé skupiny se první dva kvalifikují do play off a s nimi čtyři nejlepší týmy z třetích míst. Zbylých osm družstev ze třetích příček si mezi sebou zahraje o čtyři volná místa do play off.