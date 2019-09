Čeští volejbalisté slaví na ME první výhru. Estonsko porazili 3:0 | iSport.cz

Nejúspěšnějším hráčem utkání byl český univerzál Jan Hadrava s 23 body. Dramatický druhý i třetí set navíc vždy ukončil nechytatelným podáním.

Dalšími českými soupeři budou v pondělí mistři světa Poláci. Pak je ještě čeká Nizozemsko a Černá Hora. Do osmifinále postoupí nejlepší čtveřice.

"Od prvního míče byla vidět obrovská energie a chuť zvítězit. Snažili jsme se tlačit servisem, což se nám dařilo, a servis rozhodl. Výborně jsme i ztrátovali," řekl trenér Nekola v rozhovoru pro Radiožurnál. "Esa nám pomohla, ale individualitu bych nevyzdvihoval. Všichni hráli výborně," chválil kouč.

Volejbalisté měli povedený vstup do utkání. Za pomoci tří úspěšných bloků vedli 8:3 a bez problémů dotáhli set k výhře rozdílem sedmi bodů.

Na začátku druhé sady ale naopak zaspali. Prohrávali o čtyři body 15:19. Tvrdý servis Galabova pomohl vývoj otočit z 18:20 na 21:20 a trenérovi vyšlo i střídání. Zásluhou univerzála Fingera a nahrávače Pavla Bartoše Češi vedli 24:22, ale Estonci se zuby nehty bránili. Až při jedenáctém setbolu uspěl Hadrava esem.

Třetí set měli volejbalisté zdánlivě pod kontrolou. Vedli 8:5 a ještě 16:15, ale po chybách najedou ztráceli 17:20 a za stavu 22:24 odvraceli setboly. Jeden vymazal esem Džavoronok, pak ustáli další dva a přišel na servis Hadrava.

Hráč polského Olštýnu napálil levačkou podání a rozhodčí zahlásil aut. Kouč Nekola si vyžádal video, sám Hadrava kroutil hlavou a nevěřil, že byl míč dobrý, ale záznam ukázal, že "lízl" lajnu. Rázem měli Češi první mečbol a tentokrát Hadrava poslal míč z podání jasně do hřiště a duel ukončil.

"Ukázali jsme týmového ducha, který se osvědčil v koncovkách. Estonci hráli dobře, odolávali, ale měli jsme větší trpělivost," hodnotil libero Kunc, který prožil premiéru na ME poté, co se nejdříve střídal v první sadě s Moníkem a od druhého setu hrál pořád. "Byl a dlouho to pro mě bude neskutečný zážitek," řekl Kunc.

Mistrovství Evropy volejbalistů - skupina D (Rotterdam):

ČR - Estonsko 3:0 (18, 32, 26)

Rozhodčí: Goren (Izr.), Bernström (Švéd.). Čas: 96 min. Diváci: 2500.

Sestava a body ČR: J. Hadrava 23, Galabov 11, Zajíček 12, Janouch, D. Džavoronok 15, Sedláček 1, libero Moník - libero Kunc, Finger 4, P. Bartoš, Janků, Sobotka. Trenér: Nekola.

Nejvíce bodů Estonska: Täht 17, Kollo 12, Kreek 9.