Bitva na pět setů! Češi odvrátili mečbol a udolali Nizozemce | iSport.cz

Čeští volejbalisté si připsali na mistrovství Evropy druhou výhru a přiblížili se k postupu do osmifinále. V Amsterdamu dnes v napínavém utkání odvrátili mečbol a zdolali domácí Nizozemsko v pětisetové bitvě 25:18, 18:25, 25:20, 22:25 a v tie-breaku 16:14. K jistotě cesty do play off potřebují ve čtvrtek v závěrečném duelu skupiny D získat proti Černé Hoře dva sety.