Favorité na mistrovské tituly na sněhu nedosáhli | iSport.cz

Do boje mistrovské tituly v areálu u stanice lanovky Svatý Petr se po roční přestávce zapojilo 8 ženských a hned 11 mužských týmů. A rozhodně se bylo na co dívat. Zejména na mladíky Trousila, Mrkouse a F. Piheru, kteří si poradili se všemi soupeři. Ve finále pak porazili favority - D. Kufa, R. Kufa, Bíza, Vála 2:0 na sety.

„Jsou to pro nás nové zkušenosti ze sportu, který jsme neznali. Byl to zážitek, užívali jsme si každý balon. Skvěle jsme bránili, což byl pro soupeře problém,“ komentoval cestu za titulem Tadeáš Trousil. Titul mistra repiubliky pro něj i zbytek týmu znamená automatickou nominaci na mistroství Evropy. To se bude konat v dubnu v rakouském Sankt Antonu.

Ještě větší překvapení bylo k vidění v kategorii žen. Triumf se předpovídal Anně a Magdaleně Dostálovým (jejich bratrem je trojnásobný olympijský medailista v rychlostní kanoistice Josef Dostál), v jejichž týmu také válely sestry Diana a Karin Žolnerčíkovy. Už ve skupině jim ale družstvo Cebáková, Kulhánková, Širůčková a Králíková vzalo set. Ve finále odvetě už došlo na senzaci, dominoval tam tým Ivany Cebákové (2:0).

„Moc jsme si turnaj užily. Prohrály jsme až ve finále,“ nebrala Anna Dostálová porážku v boji o titul jako tragédii. Byť neskrývala zklamání. „Chtěla jsem titul, což se nepovedlo. Na druhou stranu jsme vicemistryně České republiky. Bylo parádně počasí, fanoušci byli spokojení,“ hledala pozitiva Dostálová, která obhajovala vítězství z roku 2018.

Tehdy se však hrál snowvolejbalový šampionát ještě ve dvojicích. Nyní už proti sobě na hřišti bojují trojice, navíc s možností střídání.

Výsledky MČR ve snowvolejbale

Muži, semifinále: Pála, Pihera, Šotola – Trousil, Pihera, Mrkous 1:2 (-6, 10, -9), Spozdil, Waber, Mach – Kufa, Kufa, Bíza, Vála 1:2 (-10, 13, -8).

O třetí místo: Pála, Pihera, Šotola – Spozdil, Waber, Mach 1:2 (-12, -13).

Finále: Trousil, Pihera, Mrkous – Kufa, Kufa, Bíza, Vála 2:0 (9, 17).

Ženy, semifinále: Dostálová, Dostálová, Žolnerčíková, Žolnerčíková – Vaňková, Klimešová, Kolderová, Kolouchová 2:1 (-12, 13, 11), Knoblochová, Lojková, Tučková – Cebáková, Kulhánková, Širůčková, Králíková 1:2 (12, -9, -10).

O třetí místo: Vaňková, Klimešová, Kolderová, Kolouchová – Knoblochová, Lojková, Tučková 2:0 (16, 12).

Finále: Dostálová, Dostálová, Žolnerčíková, Žolnerčíková – Cebáková, Kulhánková, Širůčková, Králíková 0:2 (-15, -11).