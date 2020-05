Elitní české volejbalistky zpět v tréninku: kulatá blokařka a ušoplesk | iSport.cz

Barbora Hermannová si své spoluhráčky Markéty Nausch Slukové nesmírně váží za to, že kvůli přeložení olympijských her na rok 2021 změnila plány na zakládání rodiny • Sport Invest

Že by se tady rýsoval nový internetový hit? Možná jste si před pár týdny na síti všimli geniálního psa jménem Kiara, který dělal norskému plážovému volejbalistovi Mathiasi Bertnsenovi parťáka ve čtyřhře. A na písečném kurtu na pražském kopci Vítkov se v pondělí odpoledne pohybovali hned dva černí psi. Jenže Kiara je jenom jedna…

„To jsme nepodchytili,“ smála se reprezentantka Markéta Nausch Sluková. „Amička by nám na to už hodila bobek. Ozárka by na to byla adept, je takový správný pošuk, ale ještě jsme to nevypilovali…“

Její dva psí miláčci, Amy a Ozárka, se ve vítkovském areálu s gustem proháněli v malých písečných dunách. Na rozdíl od slavné Kiary se ale do hry nezapojili.

„Ušoplesk a ušoplesk. Jsou bez papírů, stáli nás pětistovku,“ usmívá se Nausch Sluková. „Jsou s námi vždycky, ale nepletou se. A když, tak jsou hodní, poslechnou a jdou na stranu. Ta starší je úplně vycepovaná, většinou leží v rohu a čeká, než skončíme. Ta mladší se vždycky přijde podívat, jestli už je konec, řekneme, že ne, tak zase odejde. Ale jsou zvyklé s námi být odmala.“

I tahle možnost mít dvě psí dámy na tréninku skoro pod nohama je teď pro Nausch Slukovou příjemný luxus. Na přelomu jara je neviděla dva měsíce, protože ji rozvíjející se koronavirová krize zastihla na soustředění v Santa Barbaře. Zatímco parťačka Barbora Hermannová pospíchala domů, ona s manželem a koučem Simonem zůstala v Americe.

„Bára odletěla, já si v tu dobu pořád myslela, že se bude konat olympiáda v původním termínu a v Česku určitě nebudeme mít kde trénovat. Tak jsme se rozhodli tam zůstat, pak se olympiáda posunula…“ líčí Nausch Sluková. „Pak jsme tam byli nějakou dobu uvíznutí. Měli jsme koupené letenky a čekali jsme, až bude možné odletět.“

Do Česka přiletěla před polovinou května a od víkendu si na pražských kurtech s parťačkou Barborou Hermannovou zase oživují společné návyky.

„Vtipné bylo, jak jsme se viděly, po dvou měsících objímačka, na kterou jsme zvyklé z každého tréninku. To bylo takové: Jé, pojď se poňunat!“ směje se Hermannová.

Rychle se ale vrátily do práce. První motivací pro ně bude nová česká tour Tipsport Beach Series, která se rozjíždí o víkendu v Litoměřicích.

„Míč nás ze začátku neposlouchal, ještě hrajeme na české tour s jiným druhem míče, než co hrajeme na světovce. Chviličku nám bude trvat, než si na to zvykneme, ale myslím, že jsme do toho hezky zapluly a jsme na dobré cestě,“ pochvaluje si Hermannová.

Vytáhlá blokařka, nový trenérův vynález

Kouč Nausch jim to ještě stěžuje. Na pondělní trénink vytáhl velký gymnastický balon na plastových úchytech, kterým se při hře stavěl proti smečům z druhé strany sítě.

„Myslíte naši blokařku?“ rozesmála se Nausch Sluková. „To je Simonův vynález. Viděl to u Norů, je to super i na vykrývání. Američanky a Kanaďanky mají třeba 196 centimetrů, tak je imitujeme. Jen nejsou tak kulaté…“

Teď mají na takové finty čas. Manželé Nauschovi museli kvůli olympiádě učinit osobní oběť a odložit myšlenky na založení rodině. Ovšem z čistě sportovního hlediska týmu rok navíc, který přineslo odložení tokijské olympiády, přijde vhod. Markéta má za sebou zdravotně komplikovaný rok. Nejdřív ji trápilo rameno, potom uklouzla na dlažbě a potloukla se tak, že se zlomeným malíčkem na noze musela vzdát loňský světový šampionát.

„Vloni jsme měli problémy a času dostat se do vrcholné formy nebylo moc,“ říká Simon Nausch. „Teď jsme čas využili. Výhoda pro tenhle tým je, že na světě není moc párů s takovým potenciálem. A ten jsme neztratili.“

Letošní mezinárodní sezona je zatím nejistá. Pět dílů české tour ale dává týmu aspoň šanci vrátit se do soutěžních zápasů. Zbývá jen otázka, co s klasickým plácáním a objímáním během mače?

„Nad tím jsme ještě nepřemýšlely. Musíme si to nastudovat, abychom nedostaly pokutu,“ zamračila se Nausch Sluková naooko.