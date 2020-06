Hadrava s Džavoronokem drtí rivaly na písku, v Opavě neztratili set | iSport.cz

Česká volejbalistka Barbora Hermanová se vrhá do písku během tréninku po koronavirové pauze • Pavel Mazáč / Sport

Hadrava s Džavoronokem vyhráli turnaj na Strahově, třetí byli v Braníku. V Opavě neměli konkurenci. „Beachvolejbal je pro nás zábava a hlavně skvělý trénink na vzduchu,“ pochvaloval si Jan Hadrava. „V sobotu v Opavě jsme v tom vedru odehráli tři zápasy a měli jsme toho fakt dost. V neděli pak naštěstí spadlo jen pár kapek deště, hrálo se skvěle.“

V semifinále čeští reprezentanti vyřadili slovenskou dvojici Jakub Ihnát - Filip Gavenda. Ve finále je čekal Jan Dumek, se kterým prohráli o minulém víkendu v pražském Braníku v semifinále.

„Chtěli jsme mu porážku oplatit. Nebylo to jednoduché, ve druhém setu jsme prohrávali o tři body. Stáhli jsme to trpělivostí a také změnou taktiky, trošku jsme museli zaimprovizovat,“ popisoval Hadrava. Klíčové body urvali díky výbornému servisu. „Hlavně v semifinále jsme tím dostávali soupeře do problémů a ve finále pak naše podaní také dělalo body.“

Pro Hadravu i Džavoronoka jsou beachvolejbalové zápasy Českého poháru přípravou na sezonu v Itálii. Hadrava přestoupil do Civitanovy, což je nejlepší světový tým. Džavoronok hraje v Monze. Turnaj v Chodově u Karlových Varů pro ně bude poslední na písku.

„Chceme se rozloučit umístěním na stupních vítězů, nejlépe vítězstvím,“ usmíval se Hadrava. „Musíme potrénovat, protože si na nás budou všichni brousit zuby – navíc po úspěchu v Opavě. Nebude to jednoduché, bude na něm patrně největší konkurence.“