Beachvolejbalistka Nausch Sluková o jídle i těle: Pořád nás někdo hodnotí

Jak moc je podle vás pro profesionální sportovce důležitá správná strava?

„Já stravu vnímám jako velmi důležitý a od určitého věku skoro zásadní faktor dlouhé životnosti profesionálního sportovce. Správná strava se často hodně spojuje s tím, jak člověk vypadá. Pokud má sportovec sixpack, ještě to neznamená, že má nutričně vyváženou stravu a kvalitní životosprávu. V osmnácti letech, a obzvlášť u kluků, je to zrádné. Ti většinou mohou zfutrovat kde co a budou hubení, protože mají obrovský výdej a jsou pořád ve vývoji. Časem vás to ale dohoní.“

Byla jste od mala vedená ke zdravému stravování nebo to přišlo až s věkem?

„Když jsem byla teenager, jídlo jsem nevnímala jako zásadní nástroj k tomu dostat se na vrchol. Větší zájem o stravu u mě přišel částečně s věkem a částečně i s ambicemi vyrovnat se ve světě těm nejlepším. Kolem dvaceti jsem začala pozorovat, jak s tímto tématem nakládají starší a lepší hráči a rychle jsem porozuměla tomu, že k tomu, aby se sportovec na vrchol dostal a dlouhodobě se tam i udržel, je potřeba optimalizovat každý malý detail. Vrcholový sportovec má na své tělo jiné nároky než běžný aktivní smrtelník. Musí zvládat obrovskou fyzickou zátěž, potřebuje být funkční a dobře regenerovat. Správné stravovací návyky jsou tak ve vrcholovém sportu určitě jedním z důležitých nástrojů, jak lze výkon optimalizovat.“

Jak vypadá váš jídelníček?

„V jídelníčku mám ráda především pestrost. Nemám žádná zdravotní omezení a obecně nejsem velký zastánce výrazně restriktivního stravování. Snažím se především vnímat, co mi dělá či nedělá dobře a hlídám si spíš jen množství a načasování. Jím určitě hodně zeleniny, ryby, miluji všechny možné polévky nebo různá zeleninová curry. Nejím téměř vůbec těstoviny a vepřové maso. Nebývá mi po něm dobře.“

Připravujete si jídlo sama?

„Jídlo mě baví, moc ráda vařím a zkouším nové recepty. Je to u mě i forma odreagování. Doma vařím pro sebe i pro manžela spíš lehčí zdravější jídla. Pokud chceme něco třeba typicky českého, zajdeme si na to spíš do restaurace.“

Kontroluje váš partner, který je současně i vaším trenérem, i to co jíte?

„Ohledně jídla jsem u nás v domácnosti u kormidla spíš já, manžel a trenér v jedné osobě mi do toho nekecá. Kdyby bylo po jeho, určitě bychom se tak zdravě nestravovali, takže je vlastně i rád. Už se se mnou naučil jíst i quinou, pohanku, amarant nebo klíčky a podobné dobroty. Dřív mu to vůbec nejelo. Říká, že nemají samy o sobě žádnou chuť, což je vlastně celkem pravda. Tyhle suroviny je potřeba se naučit dobře připravit, experimentovat s kořením a umět je do jídla šikovně schovat.“

Máte v jídle i nějaké neřesti?

„Ano. Miluji plněné knedlíky, kozí sýry a tvarohové buchty. A kafe.“

A co třeba alkohol? Ten je pro vás úplně tabu?

„To není. Jsem toho názoru, že pokud sportovci sklenička vína pomůže uvolnit a dát se do psychické pohody, ničemu to nevadí. Mít pohodu v hlavě je podle mě lepší, než dodržovat striktní režim, který pro vás bude znamenat stres a tlak. Ráda si dám s jídlem skleničku vína, s kamarády výjimečně gin s tonikem, ale určitě ne v průběhu turnaje nebo v těžkém tréninkovém týdnu. Myslím, že jde hlavně o načasování. Je třeba vědět, kdy si to můžete dovolit.“

Plážový volejbal se hraje pouze v plavkách, v kterých vás neustále někdo okukuje. Řešila jste někdy jídlo i kvůli své postavě?

„V tomhle je náš sport rozhodně nemilosrdný. Pořád jsme na očích v plavkách, v kterých rozhodně nic neschováte. Zpočátku to je určitě nepříjemné, obzvlášť my ženské máme neustále potřebu se mezi sebou srovnávat a navíc vás dle postavy hodnotí vědomě či podvědomě i diváci. Dřív jsem to taky hodně řešila, ale časem člověk otupí. A přijde to možná i s věkem. Teď to vnímám spíš tak, že jsou plavky součástí mé práce a mé tělo, ať je jaké je, mě dokázalo dostat v mém sportu do světové špičky.“