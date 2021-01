Tuhý boj o místo na domácím ME ve volejbale. Moník táhne tým na hraně

Do národního týmu se podíval až v 31 letech. Volejbalista Milan Moník musel v pokročilé fázi kariéry projít proměnou ze smečaře na libero, aby se dostal do reprezentace. V ní se chce udržet. Motivace je jasná. Mistrovství Evropy na konci léta, které bude hostit Česká republika. Hrát se bude v Ostravě. Z týmu Beskyd, který hraje ve Frýdku-Místku, hodně blízko. Moníka ale čeká těžký boj, jak v lize, tak o šampionát.

Jsou to už tři roky, co Moník dostal v Kladně nabídku, aby se přeorientoval ze smečaře na libero, což je přibližně stejné, jako kdyby fotbalový útočník šel v novém působišti hrát na stopera.

Změna ale 32letému volejbalistovi prospěla. V pokročilejším sportovním věku se dostal i do reprezentace, zahrál si v olympijské kvalifikaci či na posledním mistrovství Evropy. A rád by se dostal i na to následující, které bude hostit i Česko.

Do Beskyd šel Moník proto, že tým hodlal zaútočit na první čtyřku, která se v extralize už delší dobu nemění. „Rozhodování bylo těžké, protože první čtyři týmy už libera měly. Doufal jsem, že v Beskydech bych se mohl posunout, jelikož se ke mně dostalo, že chtějí zaútočit na top čtyřku, tak jsem to chtěl s nimi zkusit,“ říká rodák z Ústí nad Labem. Jenomže zatím narazil. S celkem, který hraje domácí utkání ve Frýdku-Místku, bude bojovat až do posledního kola, aby se alespoň společně podívali do předkola play off.

Beskydy sráží kolísavé výsledky. Body sbírají hlavně doma, kde si jich připsaly 17 z celkových 18 a většinou vyhrávají v tie-breacích. „Bohužel naše výkony jsou jako na houpačce a chybí nám stabilita,“ smutní libero. Jeho tým sice vyhrál poslední dva klíčové duely s Příbramí a Odolena Vodou, nicméně stále musí bojovat.

V závěru základní části čekají beskydské volejbalisty dva duely s Libercem a Ústím. Soupeři okolo mají snazší los a celek z Frýdku-Místku se soustředí hlavně na udržení klíčové desáté pozice, která jako poslední zaručuje alespoň předkolo.

Brzké vyřazení Beskyd by však znamenalo pro Moníka pohromu. Nejen že by v novém působišti nevybojoval cílené čtvrté místo, ale také by si zkomplikoval boj o místo v reprezentaci. Podobné scénáře si ale 32leté libero nechce připustit. „Nemyslím, že by naše výsledky srážely moje výkony směrem k reprezentaci,“ odmítá Moník. „Na hřišti nechám vždy všechno!“ zdůrazňuje vzápětí.

Až na přelomu května a června čeká národní tým první reprezentační akce. Zlatá Evropská Liga bude premiérou pod novým koučem Jiřím Novákem. V případě brzkého konce Beskyd v lize by měl Moník před mezinárodními zápasy až tříměsíční soutěžní pauzu, a tím pádem i problém se probojovat i mezi Novákovy vyvolené. „Těžké hodnotit. Rozhodnutí bude stejně záležet na trenérovi a také na aktuální formě v době přípravy,“ říká o boji na dvou frontách Moník.