Trenér se nemusí bát mě postavit! Hadrava v Itálii rozhoduje, čeká boj s kamarádem

Má za sebou první fázi základní části italské ligy. A český volejbalista Jan Hadrava už má o A1 jasno: „Je to nejlepší volejbalová soutěž na světě. O úroveň výš než v Polsku,“ prohlásil nováček slavné Civitanovy. Zároveň by rád však dostával větší prostor na hřišti, do základu se zatím tolikrát nedostal. „Musím usilovat o to, aby měl trenér ve mně ještě větší důvěru,“ mínil Hadrava.