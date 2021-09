Volejbalisté chtějí v Ostravě kotel. Kdy hrají Češi a jak sehnat vstupenky?

Podruhé v historii se bude hrát mistrovství Evropy v Ostravě. Před dvaceti lety sahali čeští volejbalisté senzačně po medaili. V boji o bronz padli s Ruskem 2:3. Hrálo se tehdy v menší hale v Ostravě-Porubě, šampionátu se účastnilo dvanáct týmů. Teď je ve čtyřech skupinách mistrovství Evropy celkem 24 celků. ME ve volejbale probíhá v Česku, Polsku, Finsku a Estonsku od 1. do 19. září. Jaký je program ME a kde sehnat vstupenky na české zápasy?

Kdy hrají Češi na ME ve volejbale?

Hvězdná Itálie, špičkové Slovinsko s Bulharskem, atraktivní Černá Hora a Bělorusko. Čeští volejbalisté mají skupinu na mistrovství Evropy, jehož významnou část bude hostit Ostrava, našlapanou. „Velká věc, že mistrovství Evropy můžeme pořádat, ve spojitosti s oslavami sta let volejbalu v České republice je to unikátní,“ těší kapitána Jakuba Janoucha.

V případě postupu si pak Češi v ostravské Ostravar Aréně zahrají i osmifinále a případné čtvrtfinále. Vrchol turnaje hostí polské Katowice.

Datum a čas Zápas 3. září, 20:15 Česko - Slovinsko 4. září, 19:00 Bělorusko - Česko 5. září, 16:00 Česko - Bulharsko 7. září, 19:00 Česko - Černá Hora 9. září, 19:00 Česko - Itálie

Skupiny ME ve volejbale 2021

„Ve skupině máme tři top týmy (Itálie, Slovinsko, Bulharsko), s nimiž budeme bojovat o každý setík,“ přemítá nahrávač Jakub Janouch. „A pak tam máme dva týmy, které bychom papírově měli porazit (Bělorusko a Černá Hora), na to se budeme soustředit. Nicméně doma bude každý zápas důležitý. Zvlášť když budeme více na očích. Našel bych i přijatelnější skupinu, ale zase by to mohlo být svazující. Takže si nemáme na co stěžovat.“

Bitvy proti Itálii nebo Slovinsku budou rozhodně atraktivní. „Je to tak, Slovinci byli druzí na minulém mistrovství Evropy, Italové jsou dlouhodobě na špici,“ souhlasí Janouch. „Hrají na olympiádě, ve Světové lize, jsou na všech vrcholných akcích. A Bulhaři jsou prostě mlátičky…“

Skupina A (Krakov): Belgie, Polsko, Portugalsko, Řecko, Srbsko, Ukrajina

Skupina B (Ostrava): Bělorusko, Bulharsko, ČESKO, Černá Hora, Itálie, Slovinsko

Skupina C (Tampere): Finsko, Nizozemsko, Rusko, Severní Makedonie, Španělsko, Turecko

Skupina D (Tallinn): Estonsko, Francie, Chorvatsko, Lotyšsko, Německo, Slovensko

Program ME ve volejbale 2021

Datum Fáze Dějiště 1. - 9. září 2021 základní skupiny Krakov, Ostrava, Tallinn, Tampere 11. - 12. září 2021 osmifinále Gdaňsk, Ostrava 14. - 15. září 2021 čtvrtfinále Gdaňsk, Ostrava 18. září 2021 semifinále Katowice 19. září 2021 finále, o 3. místo Katowice

Nominace českých volejbalistů na ME

Reprezentační výběr Jiřího Nováka je na soustředěních pohromadě od 18. července. V přípravě odehrál šest zápasů proti Slovensku (3:0, 3:0), Lotyšsku (3:1, 3:1) a Turecku (0:3, 1:3). Plus pár dodatečných setů se stejnými rivaly. V Ostravě už je národní tým od soboty, za zavřenými dveřmi na nově položené palubovce sehrál dva tréninkové zápasy proti Řecku.

„V Turecku jsme sice dvakrát prohráli, ale urvali jsme dva sety, je tam vzestupná tendence a myslím si, že to půjde furt nahoru,“ komentuje Milan Moník, reprezentační libero. „Proti Turecku jsme hráli trochu ve vlnách, chvílemi fantasticky, chvílemi jsme dělali jednoduché chyby,“ shrnuje trenér JiříNovák. „Klíčové bude, abychom se dobře naladili před mistrovstvím Evropy, na první zápas musíme být připravení.“

nahrávači: Luboš Bartůněk, Jakub Janouch

smečaři: Adam Bartoš, Jan Galabov, Martin Licek, Lukáš Vašina

univerzálové: Michal Finger, Jan Hadrava

blokaři: Vojtěch Patočka, Josef Polák, Oliver Sedláček, Adam Zajíček

libera: Daniel Pfeffer, Milan Moník

trenéři: Jiří Novák, Martin Kop, Mauricio Motta Paes

Vstupenky na zápasy v Ostravě

Volejbalisté věří, že jim v těžkých bitvách pomohou fanoušci. V síti Ticketportal jsou lísky k mání od června, na první zápasy se jich prodaly zhruba tři tisícovky. Fandové se před vstupem do OstravarArény musí prokázat negativním testem nebo průkazem o očkování. Vevnitř by měli mít nasazený respirátor. „Pokud se českému týmu bude dařit, budeme se snažit nacpat arénu diváky na povolené maximum,“ informuje Lukáš Kozáček z organizačního týmu. V současné chvíli je po jednáních s volejbalovou konfederací a krajskou hygienou možné naplnit polovinu kapacity Ostravar Arény. „Je to necelých pět tisíc diváků,“ upřesňuje Kozáček. „Věříme, že fanoušci budou fandit na maximum a vtáhnou nás do parádní atmosféry,“ říká trenér Jiří Novák.

Ceny celodenních vstupenek zahrnující dva zápasy začínají na 350 Kč. Fanoušci si mohou koupit vstupenky i pouze na zápasy českého týmu, takový balíček pěti zápasů stojí od 1 400 Kč.

ME ve volejbale 2021 v TV

Zápasy českého týmu vysílá v přímém přenosu stanice ČT Sport. Ve svém programu pak nabídne i další vybrané zápasy z ostravské Ostravar Arény.