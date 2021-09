Česko - Slovinsko 3:1. Paráda na úvod ME, domácí zaskočili obhájce stříbra

Na hranici rizika. S obrovskou dávkou srdce a bojovnosti. Čeští volejbaloví lvi ukázali zuby. Hlouček slovinských fanoušků v ochozech kousek od palubovky sice hned od začátku mával kopií poháru pro mistry Evropy, ale po druhém setu ho schlíple schoval k nohám. Češi vedli 2:0 na sety, byli v laufu. Slovinci, vicemistři Evropy z let 2019 a 2015, ukázali kvalitu ve třetím setu. Na srdnatý výkon českého výběru jim to nestačilo.

„Slovinci mají pro tuhle sezonu jediný vrchol a to je mistrovství Evropy,“ upozornil kapitán českého výběru Jakub Janouch. „Patří k favoritům celého šampionátu, ale my ukázali srdce.“

S tím souhlasil i trenér Jiří Novák. „Slovinci teď mají generaci, která jim funguje skvěle. Hrají spolu delší dobu, mají za sebou výsledky, po právu jsou pasovaní do role favoritů.“

Volejbalisté doufali, že se na domácím šampionátu budou moci opřít o bouřlivé diváky. Do Ostravar Arény sice může jen polovina kapacity a všech pět tisíc lístků na úvodní duel prodáno nebylo. I tak byla jedna z hlavních tribun solidně zaplněná. A hlavně bouřlivá.

„Paráda, mám rád bouřlivější atmosféru,“ pochvaloval si kapitán Jakub Janouch. „Ať už jsou to diváci domácího nebo hostujícího týmu. Díky divákům by to měl být náš hrad, taková pevnost, která by měla být nedobytná.“

S tlakem a nervozitou domácího prostředí se volejbalisté také vypořádali solidně. Vidět to bylo v dramatické koncovce prvního setu, který Češi urvali 26:24. Blýsknul se v něm především blokař Adam Zajíček. Na síti vybojoval pět bodů, v klíčové fázi přidal dvě esa. Skvělý byl i talentovaný Lukáš Vašina.

„Tlak je samozřejmě větší, jsme na mistrovství Evropy a je to jiné, než když se nastupuje v lize,“ přitakává Janouch. „Ale je to taková zdravá nervozita. Ta správná, která by tam měla být, protože cítíme, že už o něco jde. Každému samozřejmě do hlavy nevidím, každý to má jinak, důležité je, aby to z nás rychle spadlo. Jsme doma, jsou tady naše rodiny a kamarádi, to nám pomáhá.“

K mladým bombarďákům se postupně přidali i ostřílení matadoři Jan Hadrava a Jan Galabov. Druhý set Češi ovládli poměrně suverénně. Bylo znát, že se i poměrně rychle adaptovali i na rozlehlou Ostravar Arénu. „Není to špatné,“ pochvaloval si Janouch. „Už jsem byl v halách, kde bylo třeba víc barev a pro nás nahrávače se balon ztrácel ve stropě. Tady je všechno kolem tmavé, takže balony se hledají snáz.“

V sobotu hrají Češi proti Bělorusku, které na úvod padlo s Itálií 0:3. „Znovu tam musí být bojovnost a srdce,“ nabádá Janouch. „Nemáme takové typy hráčů jako favorité, takže musíme na bojovnost spoléhat. A na precizní obranu. Je třeba zvedat míče, protože tohle zvedá i úroveň našeho týmu a jeho sebevědomí. Znovu musíme začít s čistou hlavu. A jít proti každému soupeři s tím, že ho chceme porazit. Ať už je na druhé straně kdokoliv!“

Ostravská skupina mistrovství Evropy volejbalistů začala očekávaným vítězstvím Itálie nad Běloruskem. Italští favorité vyhráli ve třech setech 25:18, 25:12 a 25:15.

Italové, kteří před měsícem na olympijských hrách v Tokiu vypadli ve čtvrtfinále po pětisetové bitvě s Argentinou, měli zápas s Bělorusy jasně pod kontrolou s výjimkou krátké pasáže uprostřed třetí sady. Proti Čechům nastoupí na závěr ostravské skupiny ve čtvrtek.

Mistrovství Evropy volejbalistů

Skupina A (Krakov):

Belgie - Portugalsko 2:3 (-23, -22, 20, 18, -13),

Ukrajina - Srbsko 0:3 (-25, -24, -21).

Tabulka:

1. Srbsko 2 2 0 0 0 6:1 174:146 6 2. Polsko 1 1 0 0 0 3:1 97:76 3 3. Portugalsko 2 0 1 0 1 4:5 179:205 2 4. Ukrajina 2 0 1 0 1 3:5 180:177 2 5. Řecko 1 0 0 1 0 2:3 99:110 1 6. Belgie 2 0 0 1 1 3:6 184:199 1

Skupina B (Ostrava):

ČR - Slovinsko 3:1 (24, 18, -14, 19),

Itálie - Bělorusko 3:0 (18, 12, 15),

Černá Hora - Bulharsko 0:3 (-22, -17, -25).

Tabulka:

1. Itálie 1 1 0 0 0 3:0 75:45 3 2. Bulharsko 1 1 0 0 0 3:0 77:64 3 3. ČR 1 1 0 0 0 3:1 94:86 3 4. Slovinsko 1 0 0 0 1 1:3 86:94 0 5. Černá Hora 1 0 0 0 1 0:3 64:77 0 6. Bělorusko 1 0 0 0 1 0:3 45:75 0

Skupina C (Tampere):

Turecko - Španělsko 3:1 (16, -29, 25, 23),

Nizozemsko - Severní Makedonie 3:0 (20, 18, 22).

Tabulka:

1. Nizozemsko 2 2 0 0 0 6:0 151:129 6 2. Turecko 2 2 0 0 0 6:2 201:187 6 3. Finsko 1 1 0 0 0 3:1 99:83 3 4. Rusko 1 0 0 0 1 1:3 92:95 0 5. Španělsko 2 0 0 0 2 1:6 164:182 0 6. Severní Makedonie 2 0 0 0 2 1:6 143:174 0

Skupina D (Tallinn):

Chorvatsko - Německo 0:3 (-20, -13, -19),

Francie - Slovensko 3:0 (22, 20, 19).

Tabulka: