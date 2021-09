Hermannová hledá parťačku: Možností je pár. Nechce odstřihnout Nausche

Sportovní tragédii v Tokiu si prožily spolu, ale pak se každá z úspěšného páru ocitla na jiné straně. Nausch Sluková byla po covidu v karanténě a pod dohledem lékařů, Hermannová tak po návratu z olympiády třikrát hrála bez ní.

„Když byla Maki postavená mimo hru, snažila jsem se najít spoluhráčky pro turnaje, které zbývaly. Všechny tři jsem lepila pokaždé s jinou hráčkou, která měla zrovna volno a byla se mnou schopná hrát,“ líčí Hermannová.

Na mistrovství Evropy ve Vídni nastoupila s Marií Sárou Štochlovou a dostaly se do osmifinále. Ve stejné části turnaje skončila s Danielou Resovou na Beach Prague Open na Ládví, naposledy o víkendu na dalším dvouhvězdičkovém turnaji v Brně skončila s Michaelou Břínkovou ve čtvrtfinále po prohře s Martinou Williams a Štochlovou.

Na víkendovém mistrovství republiky na Ládví bude Hermannová chybět, protože nechce narušovat chod sehraných týmů. Pro příští sezonu se ale musí dohodnout s novou parťačkou.

„Možností je pár, není jich moc z toho, co na českém písku máme. Určitě tu jsou šikovné holky, které potenciál na světovku mají. Nejsem rozhodnutá, s nikým jsem nekomunikovala detailně,“ líčí Hermannová.

Jednou z možností by mohla být Štochlová, která zatím hraje s Martinou Williams, někdejší Hermannové parťačkou.

„Určitě je vysoce postavená,“ říká Hermannová s úsměvem směrem ke Štochlové. „Bavilo mě to s ní, má velký potenciál, má i správný charakter na hřišti do stresové situace. Je docela chladná hlava, nebojí se toho. Ale to byla i teď holčina v Brně (Břínková), ta byla ještě o fous mladší a byla dravec. To jsem úplně cítila vedle všech těch holek, že tam je chuť za balonem, úplně z nich srší, jak si to užívají.“ Hermannová potřebuje novou spoluhráčku minimálně pro příští sezonu. Teoreticky pak s ní může mířit i k olympiádě v Paříži. Je ale stále možný i návrat Nausch Slukové.

OH naruby: kdo Tokiu nejvíc zaujal a kdo měl nejlepší hlášku ze všech

„Točí se to kolem toho, jak se bude Maki cítit. Máme otevřenou tuhle variantu, ale momentálně hledám parťačku na další sezonu a i ty další,“ vysvětluje Hermannová.

Zatím je nejistá případná role dosavadního kouče Simona Nausche v novém týmu.

„Asi bych nerada Simona odstřihla úplně, jelikož si ho vážím za jeho znalosti, které přesunul do českého beache. Ale bavili jsme se, že možná bude varianta, že se rozejdeme a nebudeme v takové intenzivní spolupráci jako předtím,“ prozrazuje Hermannová.

Dosavadní pár má ještě šanci na rozlučku, než Nausch Sluková nastoupí na mateřskou pauzu. V říjnu se na Sardinii hraje finálový turnaj Světové tour.

„My jsme se tam nedostaly, ale je varianta divoké karty, o kterou jsme zažádaly. Šance pro náš tým je malá, ale ještě trochu věříme, že by se to mohlo povést,“ doufá Hermannová.