Vypusťte krakena! ME doma je motivace, těší se volejbalista Sedláček

Po tátovi zdědil přezdívku Kraken. Třiadvacetiletý blokař Oliver Sedláček patří k nejvýraznějším talentům českého volejbalu. Zlínský rodák sice do míče buší teprve sedmým rokem, přesto se chystá už na své druhé mistrovství Evropy. Navíc v Ostravě, kde poslední tři sezony hrával ligu. „Těším se hodně, nikdy nevíte, kdy je to naposled. A kdy dostanete další šanci si doma zahrát mistrovství Evropy. Všichni se těšíme moc.“

Vypusťte Krakena! Když se Oliver Sedláček dostane na volejbalovou palubovku, můžete si být jistí, že tam nechá duši. A bude ho i slyšet. „Potřebuji se dostat do varu,“ říká reprezentační blokař těsně před začátkem mistrovství Evropy. Češi rozehrají skupinu B šampionátu v Ostravar Aréně v pátek proti Slovinsku (20.15).

Oliver Sedláček s úsměvem říká, že emoce v sobě na hřišti dusit neumí. „Bez nich jsem poloviční,“ přitakává. „Neumím být tichý, to nefunguje. I když se daří, musím řvát. A když něco pokazím, taky si zařvu, někdy zanadávám. To ke mně prostě patří.“

České zápasy v Ostravar Aréně

pátek 3. září: Slovinsko (20.15) sobota 4. září: Bělorusko (19) neděle 5. září: Bulharsko (16) úterý 7. září: Černá Hora (19) čtvrtek 9. září: Itálie (19)

U rozhodčích prý nemá s emotivním stylem problémy. I proto, že nemívá vyloženě Řepkovy blikance. Že by řval po sudích, trenérech nebo hráčích. „Nejsem ten typ, abych po někom řval vyloženě sprostě,“ přitakává. „Otočím se někam do rohu a zařvu si pro sebe. Zatím se nestalo, že by rozhodčí úlekem spadl z umpiru, snažím se brát na ostatní ohled a nikoho neomezovat.“

Na mistrovství Evropy bude Sedláček jako doma. Poslední tři ligové ročníky odehrál za VK Ostrava, po šampionátu odchází do Českých Budějovic. „Mám v Ostravě spoustu kamarádů a známých, bylo to tady fajn,“ popisuje. „V Ostravě jsem byl i s přítelkyní, kolektiv a vedení úžasné, klub mi sedl. Budu vzpomínat jen v dobrém, volejbalově jsem tady vyrostl. Pořád jsem srdcem Zlíňák, ale vždycky se tady budu rád vracet. Všichni máme velkou radost, že je mistrovství Evropy v Česku. A že můžeme hrát před domácím publikem.“

V Ostravar Aréně si ovšem zahraje poprvé. S národním týmem si na nové prostředí zvyká od minulé soboty. Za zavřenými dveřmi Češi odehráli dva tréninkové zápasy na čtyři sety s Řeckem (4:0 a 2:2). „Hala krásná, nikdy dřív jsem v ní nebyl ani jako divák na hokeji nebo na koncertu,“ líčí Sedláček. „Parádní prostředí. Jediné, co mi osobně zatím nevyhovuje, jsou světla. Zářivky mi přijdou strašně ostré. Nevím, jestli to tak mám jenom já, nebo i kolegové, prostě si musím zvyknout. Může to být i tím, že jsem po operaci očí. Měl jsem přes dvě a půl dioptrie, po laserové operaci konečně vidím, na koho vlastně podávám. Nevím, jestli je to s tím spojené, ale tmavé brýle si na zápasy brát nebudu...“

Sedláček začínal s tenisem, potom hrával fotbal. V pubertě úplně přestal sportovat, protože rychle vyrostl a měl problémy s koleny. Až mezi patnáctým a šestnáctým rokem se dal na volejbal, který hrával i jeho táta Petr. „Jednoho dne mi přeplo, řekl jsem si, že chci zase sportovat,“ líčí dvoumetrový habán. „Spolužák Martin Hudák mi nabídl, ať si s nimi zkusím ve Zlíně zatrénovat. Tak jsem přišel a od té doby dělám pro volejbal maximum.“

Před dvěma lety se poprvé dostal na seniorské mistrovství Evropy. Češi skončili třináctí. Tohle umístění by chtěli před domácím publikem vylepšit. „Chceme hrát dobrý volejbal, dobrý sport,“ říká Sedláček. „Věřím, že když udržíme vysoký level, který umíme předvést, tak se můžeme probojovat dál ze skupiny a dotáhnout to co nejdál. Příprava byla docela náročná, chceme ukázat, že jsme trénovali tvrdě a budeme to umět i prodat.“

Volejbalisté doufají, že jim v Ostravě pomohou bouřliví fanoušci. Lístky jsou v prodeji sítě Ticketportal. „Je to jedna z prvních velkých akcí, co je povolená,“ těší se Oliver Sedláček. „Samozřejmě pod podmínkou testů nebo očkování. Myslím, že i lidi se těší. Navíc, když se hraje doma a můžou se podívat na špičkové zahraniční týmy.“ Sám eviduje velký zájem o lístky. „Kamarádi, rodiče, prarodiče... Zájem je velký, všichni se těší. Věřím, že se budou mít na co dívat.“

Talent i charakter

OČIMA TRENÉRA: René Dvořák, trenér Českých Budějovic „Osobně si myslím, že Oliver je jedním z nejnadějnějších středových hráčů, které český volejbal má. Jeden z nejtalentovanějších. Svou kvalitu už ukázal v několika sezonách v extralize i reprezentaci, jeho potenciál je ještě mnohem výše. Do budoucna by měl být z českých blokařů nejlepší. Má potřebné parametry, dosáhne daleko. Důležité jsou také jeho lidské kvality. Oliver je stoprocentní profesionál, který dává volejbalu maximum.“

ME volejbalistů (1. - 19. září 2021)

Skupina A (Krakov): Polsko, Belgie, Srbsko, Ukrajina, Řecko, Portugalsko Skupina B (Ostrava): Česko, Itálie, Slovinsko, Bulharsko, Bělorusko, Černá Hora Skupina C (Tampere): Finsko, Rusko, Nizozemsko, Turecko, Španělsko, Severní Makedonie Skupina D (Tallinn): Estonsko, Lotyšsko, Francie, Německo, Slovensko, Chorvatsko

Česká nominace