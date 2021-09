Na „lvím pokoji“ chrápání neuslyšíte. Ani ticho u Janoucha s Moníkem nebývá

Na dveře pokoje by si mohli dát fotografii krále zvířat. Zkušení volejbaloví reprezentanti Jakub Janouch a Milan Moník jsou od května rovněž klubovými spoluhráči. Oba pražští Lvi tráví přípravu na domácí evropský šampionát téměř nepřetržitě spolu, po tréninku a regeneraci se vydají mezi stejné čtyři zdi. „Bydlíme společně, co jsme v nároďáku,“ líčí Janouch. „Když jsem se konečně dostal do reprezentace, jediný Kuba měl na pokoji volno,“ potvrzuje faktor náhody Moník.

Za tu dobu se oba borci dokonale sžili. „Čím jsme spolu déle, tím více si vyhovíme. Dokážeme si vyjít vstříc i v režimu mimo kurt,“ vypravuje Janouch s dovětkem, že větší vzruch do místnosti vnáší jeho kolega. „Ticho u nás nebývá, občas vezmu reprák a pustím do něj muziku,“ přitakává Moník, který podobné právo neupírá ani svému parťákovi. „Kuba si taky může pustit svoji hudbu, ale to dělá málokdy. O to víc si užije, pokud hraje jeho song,“ žertuje.

Ostřílené libero (33) je o dva roky starší než česká nahrávačská jednička, mohlo by si tak užívat privilegií. „Žádné naschvály si neděláme. Ani jeden z nás nemá hlavní slovo,“ říká Moník. „Jsme tolerantní osoby, na všem se dohodneme,“ potvrzuje Janouch, jenž si nevybavuje jediný zásadní konflikt. „A to nechci Moňasovi pochlebovat,“ doplňuje. Ještě je třeba otevřít jedno důležité téma – špunty do uší prý nejsou pro noční pobyt v pokoji nutností. „V tom je všechno v pohodě, a já snad taky nechrápu,“ otáže se svého kolegy Moník. „Spím s hlavou pod polštářem, tedy nikoho neslyším a nikdo mě neslyší,“ opáčí Janouch.

Vedle hovorů o domově, trénincích a reprezentaci se občas řeč stočí i ke Lvům. „Určitě sledujeme, co se v klubu děje. Zaznamenali jsme nový YouTube kanál. Jsme rádi, že bude zase více informací,“ sděluje Moník. Do rozboru kvality posil se ani jeden z volejbalistů pustit nechce. „Doufáme, že se kluci hlavně pořádně připraví,“ nabádá s úsměvem libero. Janouch, který hraje za Pražany už rok, si třikrát volal s trenérem Lvů Tomášem Pomrem. „Věřím, že budeme silnější než loni, především co se týče příjmu. Proto jsem doporučoval Moňase, dával jsem dobré reference jemu i vedení.“

Myšlenky obou Lvů se nyní logicky ubírají jiným směrem, už dnes pro ně začíná Euro. V Ostravě nastoupí proti Slovinsku – finalistům posledního mistrovství. „Věříme, že jsme dobře připraveni. Můžeme si ale něco myslet a důležité bude, co předvedeme na hřišti,“ uvádí Janouch, jenž akci označí za vrchol své reprezentační kariéry. Moník vidí skupinu, v níž se představí přijatelní Bělorusové a Černohorci, silní Bulhaři a Slovinci i účastníci olympiády v Tokiu Italové, jako těžkou, nikoli nehratelnou. „Máme šanci postoupit, vždyť budeme hrát doma. Přípravě jsme dali maximum, měli bychom předvádět dobrý volejbal,“ míní.

Cílem Čechů je osmifinále, kam se probojují čtyři nejlepší týmy skupiny. Sny ovšem sahají výše. Upínat se teoreticky mohou až k finále, které se hraje 19. září. O pouhých devět dní později nastoupí Lvi do úvodního extraligového klání proti Ostravě. „Úplně sehraní nebudeme, to může trvat klidně do Vánoc. Mužstvo se ovšem drasticky nezměnilo. Všechny kluky kromě Toduy a Čecha znám. Nějaké standardy, jak jim vyhovět, vím,“ vysvětluje Janouch, který má z pozice nahrávače na starosti útok Lvů. Moník bude zodpovědný zase za obranu. „Musíme se pobavit s trenérem, jak má vše řešené. Organizace příjmu bude chvíli trvat, ale rozhodně kratší dobu než útoku. Ono to půjde. Uvidíte,“ dodává odhodlaně libero.