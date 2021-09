Srdcařské eso se vzdalo reprezentace. Proč Džavoronok chybí doma na ME

„Určitě by se nám hodil, to je jasný,“ neskrývá reprezentační trenér Jiří Novák. „Je to hráč v ideálním věku, hraje italskou soutěž, každý týden hraje těžký zápas, má zkušenosti. Chybí nám. Prostě tady není, a tím bych diskuzi uzavřel.“

Na předchozím šampionátu 2019 Džavoronok hrál, patřil k oporám týmu. Stejně tak před čtyřmi lety v Polsku, kde Češi vybojovali parádní sedmé místo. Už před olympijskou kvalifikací na začátku roku 2020 se ale z reprezentace omluvil. Názor nezměnil ani před domácím šampionátem v Ostravě. „Mluvili jsme spolu ještě před zahájením druhého tréninkového bloku a odpověď byla jednoznačná,“ pokrčil rameny Novák.

Co přesně Džavoronokovi brání reprezentovat, rodák z Brna rozebírat nechce. V rozhovoru pro Radiožurnál v lednu 2020 mluvil o extrémně našlapaném kalendáři a kolizích reprezentačních povinností s klubovými. „Není to úplně nejlehčí, protože z reprezentace jsem přijel asi o pět kilogramů lehčí, než je má závodní váha,“ popisoval Džavoronok. „Bohužel v Česku nemáme takové prostředky a nejsou zaplacení lidé, kteří by nás tak dobře kondičně připravili. Doháněl jsem to až dodatečně v klubu.“

Mistrovství Evropy končí v průběhu září, ligové soutěže se rozjíždějí záhy. Džavoronok není zdaleka jediným hráčem, kterému není zhuštěný program po chuti. „Mohlo by to být lépe podchycené, jak ze strany Mezinárodní federace, tak klubů národních federací,“ připustil Jan Hadrava. „Týmy to pak ženou a trenéři pochopitelně chtějí, aby hráči byli co nejdříve k dispozici.“

I Jana Hadravu mrzí, že elitní smečař v národním týmu není. S Džavoronokem jsou velcí kamarádi, přes léto spolu hrávají turnaje na písku, v klidu v nich poráží i specialisty. „Byli jsme s Donovanem v kontaktu, on má své důvody, proč tady není. Neznám je,“ řekl Hadrava. „Je to věc jeho, trenéra, manažera a tak dále. Snažil jsem se ho přemluvit, ale ty důvody, proč tady není, jsou pro něj asi důležitější.“ Hadrava odhaduje, že Džavoronok chce být v klubu a připravovat se na sezonu.

„Víc k tomu nemohu říct, je to jeho volba a tu respektuji. Samozřejmě je škoda, že nám takový smečař chybí. Musíme prostě hrát v takovém složení, v jakém jsme.“ Hadrava s úsměvem podotknul, že jeho parťák třeba bude absence litovat dodatečně. „Že tady s námi nemohl být a nemohl si užít parádní atmosféru.“