Čeští volejbalisté jsou v osmifinále ME! Hůře než čtvrtí už nemohou skončit

Čeští volejbalisté mají na mistrovství Evropy jistý postup do osmifinále bez ohledu na výsledky zbývajících zápasů ostravské skupiny B. Po úterní výhře 3:0 nad Černou Horou mají sedm bodů a neskončí hůře než čtvrtí. Před čtvrtečním závěrečným duelem se suverénní Itálií mají navíc Češi šanci projít do play off ze druhé pozice.