Allez! Češi zbrojí na nejlepší tým světa. Hlavně se nepodělat, velí trenér

Atraktivnějšího soupeře si nemohli přát. Čeští volejbalisté se dnes v osmifinále mistrovství Evropy v Ostravě střetnou s Francií (19). Olympijští šampioni z Tokia, sestava nabitá hvězdami včetně Earvina Ngapetha a na francouzské lavičce trenér Mauricio Motta Paes, který pro český tým rok pracoval. „Uvidíme, jestli to bude svátek, nebo pohřeb,“ usmívá se trenér Jiří Novák. „Hlavně se z toho nesmíme podělat. Jsou to lidi jako my, hrají volejbal jako my.“

Francouzština zněla v Ostravar Aréně už i na českém tréninku o víkendu. „Allez! Allez!“ pokřikoval blokař Adam Zajíček na spoluhráče. „Trés bien! Velmi dobře,“ ocenil po chvíli pro změnu vydařené smeče a zákroky v poli. Češi se na francouzskou mašinu připravují poctivě.

Věří, že se budou moci opřít o fanoušky. Na závěrečný duel ve skupině proti Itálii (1:3) přišlo do haly 3675 bouřících diváků. Bitva proti aktuálně nejlepšímu volejbalovému týmu světa by měla atakovat maximální možnou návštěvu. Do haly může zhruba pět tisícovek fandů, lístky v prodeji stále jsou. „Bude to volejbalový svátek,“ má jasno smečař Lukáš Vašina. „Předvedli jsme, že volejbal hrát umíme, i díky našim fanouškům se dokážeme prát jako lvi. Hrát s olympijskými vítězi je úžasné, bylo by super, kdyby byl úplně plný dům.“

Francie je pochopitelně výzvou i pro trenérský štáb. „Olympijský vítěz, velmi organizovaný tým s výbornou obranou a s výbornými individualitami. Soupeř jako řemen,“ vypočítává hlavní kouč Jiří Novák, který ve Francii hrával. „Naše skupina byla otevřená do posledního zápasu, nijak jsme nekalkulovali. Tak uvidíme, jestli to bude svátek, nebo pohřeb. Pro lidi je Francie zajímavý soupeř, olympijské vítěze nevidíte na vlastní oči každý den. Přeju to i našim klukům, že si proti nim zahrají. Hlavně se z toho nesmíme podělat. Není důvod se někoho obzvlášť bát. Na druhou stranu, už jsme měli možnost jejich hru studovat a je to teda nářez!“

Podle univerzála Jana Hadravy není potřeba dlouho mluvit o tom, kdo je favoritem osmifinále. „Ale myslím si, že když do toho vstoupíme aktivně jako v zápasech ve skupině proti papírově silnějším soupeřům a budeme předvádět skvělý volejbal, tak se nebudeme mít za co stydět. I kdyby to nevyšlo nebo dopadlo jakkoliv. Když budeme bojovat, rvát se o každý balon a předvádět skvělý sport, tak se nám volejbalový pánbůh odmění.“

10 Tolik zápasů v řadě dokázala vyhrát francouzská volejbalová reprezentace.

Pikantní je, že na francouzské střídačce bude jako asistent brazilský trenér Mauricio Motta Paes. Před rokem podepsal smlouvu s Českým volejbalovým svazem, byl asistentem Jiřího Nováka. Po olympiádě v Tokiu ovšem dostal nabídku od Francouzů. A přijal ji.

„Měl s námi smlouvu do konce mistrovství Evropy, ale měl tam samozřejmě i nějakou výstupní klauzuli, kterou uplatnil,“ popisuje Jiří Novák. „Volali jsme si, spíš se jakoby omlouval, že s námi nedodrží časový horizont. Už jsme se tady i potkali v hotelu, jsme všichni na jednom místě. On má chuť porazit nás a my máme chuť porazit jeho.“

S brazilským trenérem se Novák zná ještě ze svého hráčského působení v Paříži. Vedl ho tam jako trenér. „Byl vždycky v pohodě, docela variabilní trenér, nebál se zařazovat nové prvky, komunikativní. I proto jsem ho oslovil k české reprezentaci, měli jsme osobní vazby a posvěcení přišlo i ze strany svazu.“

Bude mít tedy asistent francouzského trenéra české hráče dokonale přečtené a naskautované? „Byla covidová sezona, trénovali jsme měsíc bez zápasů,“ pousmál se Jiří Novák. „Určitě si náš tým naskautoval teď z aktuálních zápasů v Ostravě. Informací má jistě dost.“ Kolik toho naopak stačil předat českým borcům? „To je spíš otázka na hráče, jestli si z toho něco vzali,“ míní Novák. „Nějakou práci jsme rozjeli, v ní se snažíme pokračovat. Pracovali jsme na herních systémech proti vyspělým mančaftům. Tak uvidíme, co to proti Francii přinese. Když na ně vletíme, mohli bychom je trošku překvapit.“