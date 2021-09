Český zázrak. Letenka do Francie? Pěkně ji zrušte, smál se Bartoš

Zkušeností z francouzské ligy má hodně, ale v osmifinále mu to až tak platné nebylo. Elitní hvězdy hrají hlavně v Itálii nebo v Polsku. Ale několik protihráčů potkal. A věřil si na ně.

„Vím, že mě sledovala spousta lidí a moc rád se podívám, co se bude psát na francouzských webech. Zajímá mě, co tam budou psát. Ten zápas byl úžasný a poslední set! To bylo něco. Ještě jsem z toho v šoku a emoce se ve mně perou. Jsem rád, že jsem taky mohl pomoct. Myslím, že předvádíme týmový výkon a musíme takhle dát pokračovat.“

Ocenil, že Francouzi vzali nečekanou porážku sportovně. „Spoustu jich znám z ligy a jsou to super kluci. Umí skousnout porážku a i proto jsou tam, kde jsou. Nejsou to žádné panenky, které by přestaly makat. O to víc si myslím, že zaberou a další šampionát zase pojedou.“

Bartoše při odpovědích každou chvilku poplácal po zádech někdo z reprezentačních kolegů procházejících kolem. Oceňovali tak, jak zvládl svoji roli. Předtím hrál vždy jen chvilku, tentokrát nahradil v koncovce první sady Jana Galabova a servisem i útoky soupeře trápil.

Vysloužil si díky tomu pozici na hřišti až do konce zápasu. „Jsem rád, že jsem mohl pomoct. Myslím si, že předvádíme týmový výkon a musíme takhle dát pokračovat,“ řekl skromně a dodal, že celý tým hrál na hranici svých možností. „Zatlačili jsme je a překvapili je podle mě vším. Moc jsme nechybovali. Dobře jsme ztrátovali, tlačili na servisu. To byl podle mě klíč,“ uvedl.

Od prvních výměn se volejbalistům dařilo eliminovat Earvina Ngapetha. Hvězda Francie se více dohadovala s rozhodčím než bodovala.. „Byli jsme na něj dobře připraveni a tak to někdy bývá. I to asi dost pomohlo, že jsme stěžejního hráče dostali do nepohody, protože on umí, jak strhnout tým a zbláznit ho, tak i trošku ho potopit. A my jsme si ho pohlídali,“ řekl.

Ve třetím setu se už volejbalisté radovali z postupu, ale kvůli doteku sítě museli zpátky na palubovku. „Jsem hrozně rád, že jsme to zvládli, protože jsem tohle zažil párkrát v kariéře a nikdy jsme to potom nevyhráli. Proto jsem opravdu hrozně rád, že jsme ten set dotáhli do vítězného konce. To je velice důležité, v tom jsme ukázali sílu v hlavách,“ ocenil Bartoš.