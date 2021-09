Šéf Pakosta po volejbalovém ME: Stále nám chybí zkušenosti

Co vám šampionát ukázal o stavu českého volejbalu?

„Že evropská širší špička je hrozně široká. Ukázalo to, že když si všechno na naší straně sedne na sto procent, tak jsme schopni hrát s nejlepšími. Na druhou stranu, takto vypjatých zápasů nemáme ještě odehráno tolik. Chybějí nám individuální a týmové zkušenosti. Ale věřme, že tohle posune naše kluky v jejich kariérách a dodá jim to sebevědomí do dalších let.“

Je k tomu také potřeba, aby měli možnost hrát v elitních zahraničních klubech?

„To souvisí všechno se vším. Když se nemají kde ukázat, tak nečekejte, že elitní kluby budou mít o naše hráče zájem. Nejprve musíte uspět s národním týmem, což se teď povedlo. Produkovali jsme velice pohlednou, aktivní a agresivní hru. Diváci to oceňovali. Myslím, že někteří kluci se do hledáčků zahraničních týmů dostali a budu jim držet palce, aby hráli v kvalitních soutěžích a klubech. To by je mohlo posunout zase o trochu rychleji v kariéře a volejbalovém postupu.“

Co říkáte konkrétně na výkony mladíků Lukáše Vašiny, Josefa Poláka nebo Olivera Sedláčka? Je to pozitivní zpráva pro český volejbal?

„Mám z toho nesmírnou radost, protože to jsou kluci, kteří nám uhráli zlato na mistrovství Evropy do osmnácti let (2017) a stříbro na mistrovství Evropy do dvaceti let (2018). Dva z této generace jsme dokázali zakomponovat aktivně mezi muže. Lukáš (Vašina) hrál v základu celou dobu, Josef (Polák) do něho naskočil v průběhu turnaje. Tak bych si představoval, aby mladí hráči postupně doplňovali dospělý nároďák.“

Bude u toho dál jako trenér Jiří Novák?

„To budeme řešit teď po šampionátu.“

Jaké bylo ve vašich očích publikum a atmosféra na domácím šampionátu?

„Dobre (vyslovuje krátce ostravsky). Bylo by hezké, tady znovu něco zorganizovat, ale je to hodně daleko. Ostravské publikum je velice aktivní a moc rád sem na akce jezdím. Jako federace tady turnaje pořádáme často, znovu se ukázalo, že to je dobře. Super návštěvy a ještě byli lidi aktivní, což je bonus. Trochu bych to přičítal i tomu, že ostravské publikum, byť tady byli lidé z celé republiky, si váží každé významné sportovní akce.“