Olympijský sen volejbalistů? Mladíci Vašina a spol. dávají naději

Tři velké medaile z mládežnických kategorií za dva roky. Český volejbal po letech znovu bodoval na mezinárodní scéně. Na mistrovství Evropy do 20 let před třemi lety byl národní tým jeden míč od zlata, bral stříbro. O rok dřív byly výběry do 19 a 18 let mistry Evropy. Vašina, Polák i Sedláček patřili k lídrům. Podobně jako Marek Šotola, Jan Svoboda mladší nebo Patrik Indra.

„Nemáme centrální přípravu jako Polsko nebo Holandsko, ale nastavili jsme model, kdy jsou kluci spolu sto dní v roce,“ líčil mládežnický trenér Jan Svoboda, který byl s národním týmem do 19 let nedávno devátý na mistrovství světa. „Chtěli jsme do osmičky, ale kluci i tak zaslouží pochvalu.“

Olympijský sen? V tom je Svoboda opatrný. „Kvalifikační kvóty jsou nastavené tak, že bychom museli nejprve vybojovat velký úspěch mezi dospělými. Ale máme výjimečné hráče, několik už jich je v reprezentačním áčku. Věřme, že je to generace, které se olympiádu podaří vybojovat.“

Nejvýrazněji na sebe momentálně upozorňuje Lukáš Vašina, rodák a odchovanec Sokola Česká Třebová II. Na premiérovém mistrovství Evropy seniorů hrál fantasticky. Přitom měl vůbec problémy se dřív do národních výběrů dostat.

„Lukáš dostal první šanci v extralize od Šmejkyho (trenéra Zdeňka Šmejkala) v Ostravě jako nahrávač,“ líčí táta Lubomír, který je trenérem Ústí. „Do nároďáku ho furt nechtěli vzít. Že je menší, že hraje na různých postech. Kolikrát byl Lukáš zlomený. ‚Tati, já vyhraju nejlepšího smečaře a stejně v reprezentaci nejsem.‘ Míval období, kdy skoro chtěl končit. Ale já mu říkal, že důležitá je dospělost. Tam musí kariéra směřovat. Jsem rád, že se to potvrdilo.“

Právě volejbalová univerzálnost je podle Lubomíra Vašiny plusem pro všechny mladé hráče. „Lukáše to vždycky táhlo na smeč, ale hrál na liberu, na nahrávce, na účku. Vlastně si nevyzkoušel jenom blok,“ popisuje zkušený kouč, který pracoval i u seniorské reprezentace a momentálně je trenérem univerzitního výběru a reprezentace do 23 let. „Jsem přesvědčený, že to mělo smysl. Z nároďáku sice říkali, že nevědí, co vlastně hraje. Odpovídal jsem: ‚Hoši, co chcete víc, než všestranného hráče?‘ Teď se to ukazuje. Luky má díky zápasům na liberu dobrý příjem, umí nahrát, dobře se pohybuje v poli.“

O juniora už se živě zajímají kluby ze zahraničí. Sám ale říká, že minimálně další sezonu rozhodně bude pokračovat v Karlovarsku, kterému pomohl k ligovému titulu a čeká je Liga mistrů. Táta s tím souhlasí. „Zájem ze zahraničí o Lukáše byl, už když odcházel z Ostravy do Varů. Ozval se německý Friedrichshafen, dvě nabídky byly z Belgie. Nepřipadalo v úvahu a jsem rád, že kluk to vidí podobně. V tom je rozumný. Volal, že měl během týdne dalších osm nabídek, ale vůbec se tím nezaobírá. Dobře ví, že musí být dobrý, nejlepší a odcházet do zahraničí jako posila. Ne jako mladý a perspektivní hráč, kterého si tam vezmou jako třetího čtvrtého a moc si nezahraje.“

Vašina sní o Polsku. Vyhlédl si elitní klub Jastrzębski Węgiel, kde bude hrát i Jan Hadrava. „Jo, to je Lukyho sen,“ potvrzuje táta. „Když jsme spolu byli v Ostravě, hráli jsme s kadety a juniory polskou extraligu a Jastrzebie ho chytlo. Udělal si tam kamarády, viděl, jak všechno funguje, je to precizní klub, který šlape. Má vynikající hráče i trenéry a neuvěřitelné fanoušky. Je to Lukášův vysněný klub a já mu ho schvaluji. Polsko má úroveň jak hrom. Nejlepší ligy se hrají v Itálii, Polsku a Rusku.“

Také Lubomír Vašina doufá, že by nastupující generace mohla posunout český volejbal. A třeba i snít o olympiádě. I když to bude ještě dlouhá cesta s hromadou úskalí. „Máme šikovné kluky. Když jsem viděl Pepu Poláka, jak do toho na mistrovství suverénně naskočil, to byla paráda! Marek Šotola byl na šampionátech mládežníků nejlepší účko, je tam mladý Honza Svoboda, Pavel Horák, Ondra Piskáček... Dobrá parta. Základna sice není široká, ale jsou tady šikovní hráči. Je to i o příležitosti a o štěstí. Věřím, že se prosadí a nároďáku pomůžou.“