Ostrá světla v Ostravě i „špion“ Novák. Francouzi řeší příčiny českého šoku

Zkušený univerzál Jean Patry ocenil výkon českého týmu. „Hráli výborně a hnalo je neskutečně domácí publikum,“ říkal po zápase. „Výsledek je určitě pro všechny překvapení, ale my nejsme stroje a bohužel už jsme všichni i hodně unavení. Jak psychicky, tak fyzicky a pak se to může takhle zkomplikovat.“

Francouzi si bokem stěžovali na ostrá světla v Ostravar Aréně. Mluvil o nich po prvních trénincích i český blokař Oliver Sedláček. „Parádní prostředí, jediné, co mi osobně zatím nevyhovuje, jsou světla. Zářivky mi přijdou strašně ostré,“ říkal Sedláček. „Může to být i tím, že jsem po operaci očí. Nevím, jestli je to s tím spojené, ale tmavé brýle si na zápasy brát nebudu...“

Podobné reakce dostával už během zápasu i manažer českého týmu Miloslav Javůrek. Ve Francii devět let hrával, má i francouzské občanství. Telefon mu pípal co chvíli. „Kamarádi z Francie mi psali, jak to v televizi komentátoři glosovali,“ líčí Javůrek. „Prý je v Ostravě podle nich špatně vidět, při nadhozu hráče osvětlují blbá světla. Když to jde, tak reprezentanty vynášejí do nebes. Když to nejde, snaží se najít chyby jinde.“

Češi připouští, že výhoda domácího prostředí hraje vždycky roli. Nejenom díky podpoře diváků. „Měli jsme výhodu, že jsme skupinu hráli v ostravské hale a oni cestovali (z Tallinu), neměli tolik času se s halou sžít. Takhle to prostě bylo,“ krčí rameny Jan Hadrava. Výmluvy na únavu ale český univerzál nebere. „Program si sami zvolili. Že přijeli s týmem, který hrál olympiádu, to je jejich věc. Vymlouvat se, že byli fyzicky unavení, to můžou. Ale taky mohli vzít mladý tým jako Italové. Byla to jejich volba.“

Místo Francouze Brazilec. Roli hrála také trenérská změna

Podle Miloslava Javůrka spíš hrálo klíčovou roli to, že čeští volejbalisté předvedli proti olympijským vítězům strhující výkon. A Francouzi je svým způsobem podcenili. „Oni nečekali, že proti nim bude hrát soupeř, který bude takhle vzdorovat. Sice o nás věděli, ale nepřipouštěli si takovou sílu,“ říká Javůrek. „Fakt je, že za sebou mají náročné léto. Ve Světové lize se dostali daleko, vyhráli olympiádu. Došla jim šťáva, neměli takový hlad. Střetli se s týmem, který výhře věřil od prvního bodu a byl tlačený neskutečnou halou.“

Portál Franceinfo:sport připomíná i nedávnou změnu realizačního týmu. Dopředu bylo domluveno, že Laurenta Tillieho (který vedl i českou reprezentaci) po olympiádě u národního týmu po devíti letech nahradí Brazilec Bernardo Rocha de Rezende.

„Trenérovi stále brání jazyková bariéra a kolektiv je, ať už vědomě nebo ne, stále pod vlivem devíti let po boku Laurenta Tillieho,“ psal Julien Lamotte. „Automatismy a návyky nevymažeme okamžitě. Zvlášť, když jsou to pouze tři týdny mezi olympijskou korunovací a Eurem.“

Na druhou stranu ocenil práci českého trenéra Jiřího Nováka. Připomněl jeho úspěšnou kariéru v Paříži, se kterou jako hráč vyhrál Ligu mistrů (2000) i Pohár vítězů pohárů (2001). „Znal Blues téměř lépe než Bernardinho. Novák je opravdu všechno, jenom ne neznámý. S Paříží dosáhl skvělých výsledků a zná všechna tajemství našeho volejbalu. Šikovný taktik si skvěle připravil úder, přičemž se soustředil zejména na levitujícího Jana Hadravu (18 bodů) a maximální týmový úspěch.“