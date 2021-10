Tahoun volejbalistů Indra cílí na Ligu mistrů: Benfica bude nejtěžší soupeř

Dva kroky zvládli, od kvalifikace do hlavní fáze Champions League už je dělí jen dvojzápas s Befikou Lisabon. Týmu VK Karlovarsko ke středeční výhře v odvetě s Mladostí Záhřeb pomohl čtyřiadvaceti body univerzál Patrik Indra. „Postoupit by nás všechny nesmírně potěšilo. Známe už soupeře a základní skupina by se nám moc líbila,“ vypráví tahoun českého mistra.

Z Chorvatska jste si přivezli vítězství 3:1, jenže doma jste prohráli první dvě sady a jen s vypětím sil srovnali na 2:2. Proč se vám odveta tolik zkomplikovala?

„Očekávání od odvetného zápasu trochu zkreslil čtvrtý set v Záhřebu, kdy jsme vyhráli velkým rozdílem. Ale první tři sety byly velice vyrovnané. Takže to zkalil poslední set a my jsme si možná mysleli, že to bude doma trochu lehčí. Ale určitě jsme čekali boj, protože oni sem přijeli a mlátili do toho hlava nehlava. Neměli co ztratit, věděli, že potřebují vyhrát za tři body. První dva sety jim to vycházelo a pak jsme se zvedli i my a začali jsme s nimi hrát.“

K postupu stačil i bod. Jak velký vám spadl kámen ze srdce, když jste v koncovce čtvrté sady proměnil setbol a srovnali jste na 2:2?

„Byl to super pocit, protože spousta lidí a možná i spousta z nás si myslela, že už se půjde do zlatého setu a tam je to vždycky loterie. Vždycky ale věříme, že než spadne poslední míč na hřiště, tak se to dá obrátit, takže jsme bojovali, nezabalili jsme to a naštěstí jsme ještě vyhráli ve čtvrtém setu. Pak to byl úplně super pocit, protože se zápas už jen dohrával z povinnosti (Karlovarsko vyhrálo domácí odvetu 3:2).“

Při setbolu jste vsadil vše na jednu kartu? Chtěl jste jít do maximálního rizika?

„Celý zápas jsem se cítil docela jistě na útoku. Věřil jsem si a říkal jsem, že radši to trochu přirisknu a udělám jim to těžké, než abych jim to dal zadarmo a oni s tím pak třeba řízli o zem. Trochu jsem to přiriskoval a vyplatilo se.“

Dá se vůbec v klíčových chvílích zápasů Ligy mistrů dělat něco jiného, než hrát na absolutní risk?

„Je to zas o level vyšší soutěž, hrají to nejlepší týmy jednotlivých zemí. Většinou se nevyplatí jim dávat něco zadarmo. Ale my máme i velice dobrou obranu, takže občas se to vyplatit může… V tu chvíli jsem to vyhodnotil tak, že to bude nejlepší udělat i za cenu možné chyby.“

Pátý set jste si už mohli v klidu užívat. Příjemný pocit v tak těžkém startu sezony?

„Rozhodně. Je to teď náročné, hrajeme každý týden systémem středa – sobota. Do toho to daleké cestování, které bylo ve většině případů složité. Do Záhřebu jsme museli jet dodávkami. Cestování je teď náročné a my se musíme naučit vždy zregenerovat do dalšího zápasu a myslím, že už nám to i docela jde.“

Zdolali jste Galati a Záhřeb, do Ligy mistrů chybí poslední krok. Bude nejtěžší?

„Ano, Benfica Lisabon pro nás bude, myslím, nejtěžší soupeř, se kterým jsme letos hráli. Ale určitě nic nehratelného. Galati byl kvalitní soupeř, tam jsou top hráči z bývalé Jugoslávie, finančně je to tam velice dobré, dokážou si nakoupit kvalitní volejbalisty. My jsme možná trochu se štěstím postoupili ve zlatém setu. Byli jsme rádi, že jsme odvetu hráli u nás, protože v Rumunsku se nám to úplně nevyvedlo. No a teď se Záhřebem to taky nebylo vůbec snadné. (usmívá se)“

Jak jste na tom se silami. Neprojevuje se náročný program?

„Všichni jsme víceméně stoprocentně fit. Dokážeme se připravit ze zápasu na zápas a myslím, že to pro nás zatím problém není. Uvidíme do budoucna, ale zatím to zvládáme dobře. Pokud postoupíme přes Benfiku, tak budeme tímhle systémem hrát až do února. Bude to velice náročné a musíme umět zregenerovat a připravit se na další zápas, který přijde během dvou tří dnů.“

Co je klíčem pro to, aby se to dalo zvládnout?

„Skladba tréninků je na kouči. Nejsou potom tak náročné, jsou spíš pocitové - osvěžit si vždycky v týdnu každou herní činnost a připravit se na zápasy takticky. Důležitá je hlavně regenerace, aby bylo tělo v pohodě a vždy připraveno na zápas.“

Zmiňoval jste cestování do Chorvatska dodávkou. Na třetí předkolo do Portugalska už naštěstí poletíte…

„Ano, ale strašili nás, že je to horší se spojením… Nakonec by to ale mělo být dobré. Hrajeme ve čtvrtek, letíme ve středu. Pak bude náročné, že hned v sobotu hrajeme extraligu, takže myslím, že z Lisabonu pojedeme rovnou do Zlína. (usmívá se)“

Baví vás takové cestování?

„Jsem za to rád, vždycky se rád podívám do jiných zemí. Beru to jako zpestření a i když je cestování náročné, tak se na tom snažím najít nějaké pozitivum a z toho výletu si taky něco odnést.“

Na palubovce se vám v předkolech Ligy mistrů náramně daří. Ve dvou utkáních jste dokázal pokořit hranici 30 bodů. Doufal jste v takovou formu?

„Podvědomě jsem v to věřil, ale určitě se nenechávám ukolébat. Chci hrát každý zápas dobře a podávat stabilní výkony, což si myslím, že je nejdůležitější – abych nehrál jak na houpačce. Chci pomáhat bodovým přísunem týmu každý zápas, a jak to dopadne, to už je ve hvězdách. Ale snažím se o stabilní výkony.“

Občas se zdá, že vás trenér Jiří Novák dobře hlídá, abyste náhodou neusnul na vavřínech…

„Trenér asi ví, že potřebuju k dobrému výkonu, abych byl trochu pod tlakem. Takže i když udělám menší nebo větší chybičku, tak mi ji dá hnedka sníst. A já to špatně neberu, vždycky to nějak přijmu. Řeknu si, že to myslí dobře pro tým, takže to vezmu a snažím se to udělat tak, jak on říká.“

Pokud by se vám povedlo přejít do Ligy mistrů přes předkola, byla by to hodně sladká odměna?

„Když se podíváme, že hráč musí podat dobré výkony v šesti zápasech, aby se dostal do hlavní soutěže, tak je to obrovsky těžké. Určitě by nás to hrozně potěšilo a pro nás všechny je cíl postoupit do základní skupiny. Už známe potenciální soupeře, skupina by se nám líbila a uděláme vše pro to, abychom si ji zahráli.“

Ve skupině D čeká na vítěze vašeho dvojzápasu Berlín, Novi Sad a Petrohrad.

„Rád bych si zahrál znovu v Berlíně, protože tam je na každý zápas úplně úžasná atmosféra. A zahrát proti ruskému týmu, který hraje jednu z nejlepších soutěží na světě, to by bylo taky super. Ono zahrát si proti Rusákům je vždycky hezké… (usmívá se)“