Šimáňová a Todua vyhlížejí volejbalový svátek: Pro lidi je to super

Ve středu 17. listopadu vše odstartuje v 16 hodin soubojem žen Olympu proti švýcarskému Düdingenu. Od 19 hodin čeká Lvy odveta v CEV Cupu proti rumunskému Galati. „Pro lidi je super, že přijdou na volejbal a podívají se na chlapy i na ženský, porovnají to. Holky drží balon více ve vzduchu, muži dají ránu a bod,“ pochvaluje si Valerij Todua myšlenku navazujícího pohárového dvojzápasu.

„Naše kluby nejsou provázané, ale budeme si fandit a věřit, že ten druhý vyhraje,“ potvrdila Pavlína Šimáňová.

Hráčky Olympu půjdou do boje jako první. Ve své domovské hale hrát evropský Pohár CEV nemohou, útočiště jim ale poskytli právě Lvi. „Je to nevýhoda, jsme zvyklé trénovat a hrát na Olympu. Až na poslední zápas s Prostějovem nám to doma šlo, odehrály jsme tam dobrá utkání. Teď se musíme přeorientovat na jinou halu, navíc se bude hrát s mikasama,“ zmínila Šimáňová jiné míče, než se kterými se hraje nejvyšší česká soutěž. „Míč letí trochu jinak, ale odehrála jsem s nimi nároďák a byla jsem spokojená. Jen to chce čas a toho moc nemáme.“

Olymp v domácí soutěži prohrál čtyřikrát v řadě, naopak švýcarský tým tahá sérii tří vítězství. „Je to dobrý tým, mají tam nějaké beachařky, jsou dost technicky založené a dobře přihrávají. Mají i velké blokařky, které dobře brání na síti, ale i v poli. Určitě to bude těžké. Jde o houževnaté soupeřky,“ konstatovala Šimáňová.

Volejbalisté Lvů budou mít zřejmě ještě složitější úlohu. V Rumunsku první utkání prohráli 1:3 a musejí tedy v odvetě zvítězit 3:0, nebo 3:1 a zvládnout i zlatý set. „Věřím, že nám to v naší hale sedne. V Galati jim vyšlo všechno, hráli skvěle v obraně. Byli všude. Rozebrali nás, teď máme více informací a předvedeme lepší volejbal,“ prohlásil blokař Todua.

Ukrajinec ve službách pražského celku zve fanoušky už na zápas hráček Olympu. „Mužský a ženský volejbal jsou dva jiné sporty. Holky hrají více obranně, hodně čapou a výměny jsou tak delší. To může být pro některé fanoušky lákavější. A pozor: najdou se i ženy, které dají do míče stejnou ránu jako chlapi,“ prohlásil.

Dres Olympu obléká jeho kamarádka, které bude pochopitelně fandit. „Pavlínu si pamatuji z univerziády v roce 2017. Hrál jsem za Ukrajinu, uměl česky, pokecali jsme,“ prozradil.

„Univerziáda byla jedním z mých největších volejbalových zážitků. Byli tam skvělí sportovci, skvělí lidé, našli jsme si tam kamarády, jako Valdu. Věděla jsem o něm, že hraje v Česku volejbal,“ doplnila Šimáňová. Oba volejbalisté zůstali v kontaktu.

„Teď mi psal, když jsem byla v nároďáku, že nám fandí a kouká na nás, i když ženský volejbal jindy moc nesleduje. Pochválil zápas a slíbil, že vyrazíme v Praze někam na pivo. Přešel přece z Budějovic do Prahy. Zatím se to ale nepovedlo, zápasů je moc, nebyl čas. Snad se zvládneme brzy sejít,“ usmála se Šimáňová.