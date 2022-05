Karlovarsko si vynutilo rozhodující finále: Obhájci zrušili oslavy

Dvakrát vyhráli na půdě favorizovaného Karlovarska, vypracovali si tak mistrovský mečbol. Historickou šanci volejbalisté Lvů Praha však zatím využít nedokázali. V pátek po většinu zápasu marně dotahovali skóre. „Soupeři hráli přesně tak, jak jsme chtěli hrát my,“ hořce se pousmál kouč Lvů Tomáš Pomr v rozhovoru pro Českou televizi. „Jejich smečaři nás přehráli, těžko se tomu čelilo,“ krčil rameny.

Karlovarsku pomohla v závěru druhého setu i technika, kdy videochallenge odhalila téměř neviditelnou teč pražského bloku. V průběhu třetí sady už svěřenci kouče Nováka vedli až o 8 bodů (16:8), jenže Lvi předvedli vzepětí a prodloužili atraktivní bitvu.

„Ve třetím setu jsme to otočili neskutečně, bylo to už úplně ztracené, ale Vary to nepoložilo. Vlítli do dalšího setu, nám se hrálo hrozně těžko,“ popisoval kapitán Lvů Jakub Janouch.

Čtvrtou sadu si už hosté utéct nenechali a zvítězili 25:17. V jejich dresu zářil především Patrik Indra. Karlovarský univerzál dal 27 bodů, útočil s 50procentní úspěšností a skvěle se mu dařilo také na servisu. Pozadu nezůstal ale ani další reprezentant Lukáš Vašina (19 bodů). „Když tým táhnou třeba čtyři hráči současně, je to jednodušší. Byli jsme disciplinovanější, trpěliví. A dáme si pátý zápas,“ prohlásil kouč vítězného celku Jiří Novák.

V sérii dál kralují hostující týmy, ani jeden z finalistů ještě doma nevyhrál. „Nevím, proč tomu tak je. Pátý zápas rozhodne, asi to tak má být,“ konstatoval Janouch, který si se spoluhráči vychutnával skvělou atmosféru. „Finále si užíváme a hala je narvaná k prasknutí. Strašně mě mrzí, že jsme se neodvděčili domácím vítězstvím,“ smutnil Janouch.

Karlovarsko věří, že v pondělí zlomí prokletí domácí haly a obhájí titul. „Doufám, že v pátém zápase nastoupíme úplně stejně jako teď. Hrajeme doma, to není žádná nevýhoda, je to výhoda. Ukážeme, že doma jsme ještě silnější než tady,“ prohlásil Indra.

„Je to stejné, jako když čtyřikrát po sobě vsadíte červenou na ruletě. Popáté už ta černá padne. Teď už se to změní a my konečně vyhrajeme,“ hlásil odhodlaně karlovarský Daniel Pfeffer.

Lvi Praha - Karlovarsko 1:3 (-19, -20, 23, -17)

Rozhodčí: Činátl, Grabovský. Čas: 128 min. Diváci: 1626. Stav série: 2:2.

Lvi: Janouch, Smith 5, Todua 4, Van Dijk 12, T. Kriško 16, Nedeljkovič 14, libero Moník - Vodička, Pljaseckij 2, Čech 1, Toman, McCarthy 3. Trenér: Pomr.

Karlovarsko: Vašina 19, Zajíček 10, Indra 27, Ihnát 12, Wilson 8, Keemink 3, libero Pfeffer - Wiese 5, Římal, Kočka. Trenér: Novák.