Uspět v Evropě je pro nás velká výzva, říká nový trenér Lvů Juan Manuel Barrial

„Bude velmi přínosné, pokud budeme mít ve svém středu někoho, kdo je napojený na zahraničí. Tím se nám rozšíří možnosti a budeme mít přímé vztahy na další hráče. Zároveň získáme know-how od dalších zkušených lidí, což nás obohatí,“ říká Janeček, jenž se rozhodoval mezi čtyřmi kandidáty a nakonec ho zaujala Barrialova chuť „dát klubu všechno“ i to, že je pro něj volejbal „vášní“. Dosavadní kouč Tomáš Pomr bude nově zodpovídat za výchovu hráčů a hráček od sedmi do dvaceti let. „Díky Tomášovi se áčko posunulo z desátého místa na druhé v republice. I on dává volejbalu vše. Proto jsem moc rád, že zůstává,“ dodává prezident Lvů.

Trenére, kdy jste byl osloven Lvy a co vás na nabídce zaujalo?

Agent mi zavolal a řekl o zájmu Lvů před měsícem a půl. Samozřejmě jsem je znal už z minulosti. Následně jsme se sešli s Tomášem Janečkem a začali spolu mluvit o skvělém projektu. Klíčové pro mě bylo, že mi řada známých říkala o Lvech dobré věci – o lidech okolo týmu i prezidentovi. Také jsem sledoval extraligu včetně finále a vím, že tým je vážně dobrý.



Český volejbal tedy znáte?

Více ho sleduji od doby, kdy jsem v Turecku spolupracoval s Petrem Pláteníkem, Davidem Končeným a Filipem Rejlkem. Měli jsme spolu dobré vztahy a také v poslední sezoně v Česku hráli dva Argentinci. Dva až tři roky sleduji českou extraligu a vím, jak moc se zlepšila.



Co jste věděl o Česku?

To, že Praha je jedním z nejhezčích měst na světě. Mnoho mých příbuzných ji navštívilo, třeba bratr a sestra, a všichni říkali, že je celá země vážně hezká.



Přicházíte sám, nebo si přivádíte další členy realizačního týmu?

Přivádím s sebou asistenta, spolupracujeme pět let, a vím, že nám v tréninku i se statistikami velmi pomůže.



Nebojíte se jazykové bariéry? Plánujete se učit česky?

Jazyk se plánuji naučit. Trénoval jsem v Maďarsku a myslím si, že vzhledem k blízkosti musí být jazyk podobný. Moje žena začala chodit do skupin, v nichž jsou učitelé z Česka a ona je zase učí španělsky.



Seznámil jste se s kádrem Lvů? Provedete nějaké změny?

Není potřeba nic měnit, tým byl loni opravdu dobrý, vždyť hrál finále. Myslím, že bychom měli pokračovat stejným směrem.



Máte za sebou první týden v Praze. Jak jste si ho užil?

Znáte to, jako první týden v novém městě. Akorát jsem hledal byt a poznával nové lidi, tým i město. Seznámil jsem se s zázemím klubu a konstatoval, že veškeré vybavení je naprosto úžasné. Setkal jsem se i s Tomášem Pomrem, který mi poskytl veškeré informace. Těším se na skvělou spolupráci.



Prezident hovoří o titulu i úspěchu v pohárové Evropě. Co na to říkáte?

Samozřejmě mám za cíl znovu postoupit do finále a samozřejmě se ho pokusíme vyhrát. Ohledně pohárů záleží hodně na losu. Doufám, že nebude příliš komplikovaný a uhrajeme dobrý výsledek. Uspět v Evropě je pro nás velká výzva.