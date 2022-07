Volejbalová reprezentace už je v Koreji. Umíme zaskočit favority, hlásí Indra

Triumf ve Zlaté Evropské lize připravil české volejbalové reprezentaci asijské dobrodružství. V neděli tým odletěl do Jižní Koreje na kvalifikační turnaj o postup do elitní Ligy národů. Hráči museli zvládnout nejen desetihodinový let, ale taky spoustu administrativních povinností. „Jsme rádi, že jsme vůbec tady,“ hlásí ze Soulu univerzál Patrik Indra, hráč francouzského Chaumontu. Čeští volejbalisté si v úmorném vedru také prošli historické památky, to nejdůležitější je však čeká v pátek od 08.30 SELČ. Do Challenger Cup vstoupí svěřenci kouče Jiřího Nováka soubojem proti Tunisku.

Po čtrnáctidenní přípravě v Jablonci nad Nisou jste vyrazili směr Soul. Jak probíhala cesta?

„V Jablonci jsme byli do soboty, odehráli jsme dva přípravné zápasy s Rakouskem a v neděli jsme už letěli směr Mnichov. Tam jsme měli pár minut na přestup a rovnou nasedli do letadla do Soulu. Let trval deset a půl hodiny. Bylo to dlouhé, protože místa v letadle pro nás velké moc není. Různě jsme se tam skládali, aby to bylo aspoň trošku pohodlné. Nějak jsme to přežili a naštěstí jsme to zvládli.“

Aklimatizace v Koreji byla rovněž náročná?

„Pro mě je to první zkušenost s tak velkým časovým posunem, zatím jsem měl asi tři nebo čtyři hodiny a teď je to sedm. Trochu to na mě po příletu dolehlo. Usnul jsem v pohodě, ale probudil se před pátou ráno a už moc nešlo spát. A v pět odpoledne už toho zase mám na druhou stranu dost. (usmívá se) Snad to bude brzo dobré, protože trénink po příletu byl příšerný. Každý měl těžké nohy z letadla, takže to bylo jen takové seznámení. Další trénink už byl o poznání lepší.“

Jaké vás přivítaly v Asii podmínky?

„Je tady obrovské vedro a obrovská vlhkost. Když vycházíme z klimatizované haly nebo hotelu a jdeme do té bomby, co je venku, tak už má pár lidí problémy s kašlem nebo bolest v krku.“

Jak jste přes tyto nástrahy a komplikace natěšení na turnaj?

„Natěšení je obrovské. Čtrnáct dní jsme v Jablonci makali jak psi i když bylo obrovské vedro. Zatímco všichni ostatní si užívají léta, my jsme zavření v hale, makáme a potíme se. Odmakali jsme super čtrnáct dní a teď už se těšíme na to, abychom tady předvedli, co jsme natrénovali. Protože to nebylo jen dlouhé cestování, čím jsme si museli projít.“

Povídejte.

„Bylo to spoustu papírování, co jsme museli podstoupit, abychom se sem do Koreje vůbec dostali. Několik hodin jsme museli strávit vyplňováním formulářů – na víza, na testování. Jsme rádi, že jsme vůbec tady. Museli jsme projít dvěma PCR testy, což teď už zas není vůbec jednoduché, abychom se sešli všichni negativní. Naštěstí se nám to povedlo a teď už se můžeme soustředit jen na volejbal. Všechny okolní věci už konečně můžeme vypustit.“

Ve čtvrtfinále narazíte na Tunisko. Jste spokojeni s tímto soupeřem na úvod turnaje?

„Tunisku by měla chybět hlavní úderná síla a zbytek týmu by pro nás měl být velice hratelný. Neříkám, že to bude něco jednoduchého, určitě to bude těžký zápas, ale jsou tady těžší mančafty. Pro nás by to měl být přijatelnější los do čtvrtfinále.“

Turnaj se hraje vyřazovacím systémem, do Ligy národů postoupí pouze vítěz. A už v semifinále by proti vám měla stát Kuba, pokud potvrdí roli favorita proti Chile…

„To už je podle mě favorit celého turnaje. Mají skvělé hráče, kteří působí v nejlepších ligách na světě. To by byla obrovská výzva. Ale my víme, že umíme zaskočit tyto obrovské favority, jako jsme zaskočili Turecko ve finále Zlaté Evropské ligy. Určitě se nevzdáme, ale teď se budeme hlavně soustředit na Tunisko. Semifinále bude další krok, ale zvládnout čtvrtfinále je teď hlavní cíl.“