Stříbrný vítr na ME v Mnichově! Perušič a Schweiner si jdou po finále na svatbu

Podobně jako anglická fotbalová reprezentace zahnali čtvrtfinálové trauma na velkých turnajích. Na ME v Mnichově prošli Ondřej Perušič a David Schweiner až do finále a konečně si sáhli na medaili z velkého šampionátu.

„Myslím, že oba jsme o medaili z velké akce snili, stejně jako náš tým. Minulé dva roky byly bolestivé, pokaždé jsme prohráli ve čtvrtfinále. I vzhledem k tomu, že naše příprava na Mnichov nebyla ideální, tak je to splněný sen,“ hodnotil Perušič.

Ve finálovém boji se Češi vyhnuli dosavadním norským vládcům, Vikingům Andersi Molovi a Christianu Sörumovi, olympijským šampionům a trojnásobným mistrům Evropy. Narazili ale na nastupující hvězdy. Švédové Ähman a Hellvig vyhráli v mládežnických kategoriích vše, co mohli, v čele s loňským titulem juniorských mistrů světa. A ve finále byli jasně lepší.

„Na jednu stranu nám medaile z takhle velké akce dlouho unikala, vždycky byla naším snem, takže v tomhle ohledu jsme spokojení a je to obrovská satisfakce po covidových olympijských hrách a mistrovství světa,“ řekl Perušič. „Na druhou stranu šance na zlato byla, mrzí nás, že jsme finále nevyhráli, ale je potřeba říct, že Švédi předvedli opravdu neuvěřitelný výkon.“

Český pár patřil k nešťastným hrdinům loňské olympiády v Tokiu, kde kvůli covidu přišel o první zápas v základní skupině a pak neúspěšně bojoval o postup do play off. Na plné zadostiučinění čekal dlouho a v červnu musel skousnout rychlé vyřazení na mistrovství světa v Římě, kde vypadl už v prvním kole play off s Brazilci Renatem a Vitorem. Na turnajích Pro Tour se ale letos už třikrát dostali do finále, v Itapemě, Gstaadu i Ostravě v boji o zlato taky prohráli.

„Už před sezonou jsme se shodli, že jsme tým, který sice nebude shromažďovat zlaté medaile v takovém počtu jako Norové, ale že můžeme být v užší světové špičce a vyhrát medaili na velké akci,“ uvedl Perušič. „Dokázali jsme sami sobě i našemu týmu, že jdeme správnou cestou a jsme schopni medaili získat.“

Ve finále byli Švédové jako blonďatá zeď, přes kterou nebylo kudy projít. Švédové kralovali vzadu i na síti, polař Ähman bavil publikum hřebíky z hloubi pole.

„Češi jsou těžcí soupeři, ale my jsme hráli neuvěřitelně dobře. Nevím, jak se nám to povedlo,“ smál se Ähman.

Perušič se Schweinerem narazili až na ně, jinak prožili vynikající turnaj, ačkoli do něj vstupovali zdravotně zrychtováni – Perušič nabíral kondici po covidu a Schweinera trápily následky vykloubeného palce na ruce. V základní skupině se drželi své aktuální tradice tie-breaků, ve čtvrtfinále a zvlášť v semifinále proti Polákům Brylovi s Losiakem ale předvedli dominantní výkon. I proto mají stříbro.

„Zní to krásně. Před turnajem ani kdykoli jindy bychom si to nedovedli představit. Jsem hrozně pyšný na naši hru, takovou si vždy přejeme. Pro tohle trénujeme,“ hodnotil Schweiner.

Pro oslavu budou mít oba v příštích dvou týdnech ideální příležitost. V pátek čeká svatba Perušiče a týden na to Schweinera, který bude mít navíc parťáka za svědka.

„Myslím, že na svatbě to bude taky těžký turnaj a budeme muset být natrénovaní,“ žertoval Schweiner.

„Pojmeme to i jako pozdější oslavu dnešního úspěchu. Na výkony na kurtu máme relativně natrénováno, ale životospráva sportovce nenabízí moc příležitostí trénovat na svatby, tak doufám, že odejdeme se ctí,“ dodal Perušič.

Mistrovství Evropy v plážovém volejbalu v Mnichově:

Muži:

Finále:

Ahman, Hellvig (Švéd.) - Perušič, Schweiner (ČR) 2:0 (16, 15)

O 3. místo:

Mol, Sörum (Nor.) - Bryl, Losiak (Pol.) 2:0 (16, 17)

Semifinále:

Perušič, Schweiner - Bryl, Losiak 2:0 (15, 11)

Ahman, Hellvig - Mol, Sörum 2:1 (16, -21, 13)