Perušičovy historky: z kurtu odnesl vosu, fanoušky si spletl s vlakem

Ondřej Perušič vypadal tak trochu jako malý chlapeček na pískovišti. Uprostřed dramatického zápasu na mistrovství Evropy najednou zastavil hru a našlapaný kurt číslo 1 před sloupy muzea antického umění Glyptotéka sledoval, jak z rohu kurtu dlaněmi sbírá kupičky písku a vyhazuje je do autu.

„To byla vosa,“ vysvětlil se smíchem Perušič. „Já z nich mám poměrně velký respekt, takže jsem ji odstraňoval asi déle, než bych teoreticky měl. Vybral jsem si takový malý time-out k záchraně planety…“

Nebylo to jediné zdržení postupu českého páru. Zápas o vítězství v základní skupině dospěl po prohraném prvním setu do tie-breaku. Z posledních šesti zápasů na turnaji Pro Tour v Hamburku a v Mnichově jich Perušič se Schweinerem sehráli pět.

„My to hrajeme rádi jako vytrvalostní sport, takže si to rádi prodloužíme. Čtyřicet minut umí hrát každý, tak proč si nezahrát padesát nebo hodinu,“ žertoval Schweiner.

Šestý pár světového žebříčku by přitom trochu sil navíc mohl ocenit. Perušič se stále dostává do kondice poté, co prodělal covid.

„V Hamburku jsem měl trochu problém. Cítil jsem, že jsem trochu unavenější a hůř regeneruju. To může být částečně i tím, že jsem rovnou skočil z izolace do plného tréninku,“ říká Perušič. „Teď si myslím, že žádné problémy nemám. Jedině nás trochu trápí nesehranost.“

Schweiner si zase dává pozor na svůj nedávno naštípnutý palec na ruce. „Když mě do něj netrefují, tak je to v pohodě. Dá se to přežít,“ odtušil Schweiner.

Proti Francouzům ale zažil i výměnu, při níž blokoval třikrát během několika sekund. Vždycky úspěšně, soupeři ale nakonec zábavnou přestřelku uhráli pro sebe.

„Ono se to děje docela často, že se někdo vykryje, nebo se to odrazí na druhou stranu. Člověk to musí vzít,“ usmíval se Schweiner. „Je to trošičku frustrující, ale ono je to frustrující i pro tu druhou stranu. Protože jim dá poměrně dost práce udělat ten jeden balón.“

I takové momenty dostávaly uvolněné fanoušky kolem kurtu do nálady. A to už český pár zažil ještě větší hukot. V prvním zápase turnaje porazil domácí borce Sowu s Pfretzschnerem na hlavním kurtu, kde fanoušci hrotí atmosféru dupáním do kovových podloží tribun.

„Ještě včera večer se mě ptal Perun, proč tady furt pouštěli to, jak jezdí ten vlak? Říkal: Já jsem podával a vždycky jel vlak, já to nechápu,“ smál se Schweiner.

„Já jsem měl ještě takové faux pas, že jsem šel za rozhodčí, jestli by nemohli přestat pouštět tu muziku, když podávám. Ukázalo se, že to nemá s muzikou nic společného…“ dodal Perušič.

Jako vítězové skupiny teď mají Češi volný den a čekají na los osmifinále, do něhož se pustí v pátek.