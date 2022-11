Rakušan Nausch nejen o Česku: Ženy se drží víc při zemi. S čím má problém?

Odkud přesně jste?

„Narodil jsem se ve Vídni, ale záhy jsme se s rodinou přestěhovali do Německa. Zpátky jsme se vrátili po deseti letech, a to konkrétně do Kremže na Dunaji, poblíž oblastí Waldviertel a Wachau. Cítím, že tady jsem opravdu doma. V létě jsem chodíval plavat do Dunaje, trávil jsem čas na vinicích ve Wachau, kde jsem lezl po skalách a věnoval jsem se turistice. Oblast Waldviertel se nacházela blízko českých hranic a vlastně mi docela připomíná Vysočinu, kde s Markétou aktuálně žijeme.“

Simon Nausch Věk: 44 (3. června 1978 ve Vídni, v Rakousku)

Aktuální místo pobytu: Pelhřimov Zajímavosti: Vystudoval Ekonomickou univerzitu ve Vídni. V roce 2010 se přistěhoval do Česka. V roce 2016 si vzal českou plážovou volejbalistku Markétu Slukovou. V červnu letošního roku se jim narodila dcera Maya. V současné době trénuje český pár, složený z Markéty Nausch Slukové a bývalé hráčky šestkového volejbalu Heleny Havelkové.

Rakousko je považováno za lyžařskou velmoc. Proč jste se rozhodl právě pro plážový volejbal?

„Ve čtrnácti letech jsem se dostal do lyžařského týmu, ale protože jsem vyrůstal v Německu, a ne na horách, neměl jsem ve srovnání s ostatními kluky tak dobrou techniku. Proto se trenéři rozhodli, že bude nejlepší, když místo slalomu zkusím sjezd. Už jsem v tomhle věku byl docela silný a těžký, takže jsem k tomu měl i dobré predispozice. Tehdy jsem ale přišel na to, že nejsem úplně milovník rychlosti. Po tom, co jsem poprvé v životě jel 100 kilometrů v hodině a při tom absolvoval skok dlouhý čtyřicet metrů, jsem si řekl, že tohle není nic pro mě. Proto jsem se rozhodl, že zkusím něco úplně jiného a skončil jsem u volejbalu. Závodníci ve sjezdovém lyžování jsou opravdu blázni. Dodnes k nim mám extrémní respekt, protože vím, že se řítí i sto čtyřicítkou a skáčou klidně osmdesát metrů.“

Proč jste se s manželkou rozhodli žít právě v Česku?

„Žijeme tady od roku 2010. Vlastně jsme s Markétou nikdy nemluvili o tom, které místo bude tím nejlepším pro náš život. Zkrátka to tak vyplynulo. Aktuálně bydlíme v Pelhřimově, kam jsme se přestěhovali z hlavního města. Praha je stejně