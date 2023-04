Životní finále! Janouch se těší na vyprodané haly: Fanoušci jsou hladoví

Čekal jste triumf Českých Budějovic v dramatické semifinálové sérii nad Libercem?

„Jsem trošku překvapený, protože jsem víc favorizoval Liberec – stejně jako většina volejbalových odborníků. Ukazuje to, že první čtyřka extraligy je hrozně vyrovnaná, protože do finále postoupil třetí a čtvrtý tým po základní části. Ve finále poháru byl Liberec s Karlovými Vary, kteří budou hrát jen malé finále o třetí místo. Poslední roky se v play off může stát cokoliv a do finále můžou postoupit i týmy ze třetího a čtvrtého místa. Není to tak jednoznačné, jak to bývalo.“

Co si slibujete od finálových bitev?

„V první řadě očekávám nabité haly. V Praze jsou naši fanoušci hladoví po play off, je to něco jiného než když hrajeme základní část nebo když nehrajeme s tak atraktivním soupeřem. Věřím, že bude vyprodáno jak v Praze, tak v Budějovicích. Očekávám obrovský boj z obou stran, v mých očích to bude padesát na padesát.“

V semifinále jste vyřadili mistrovské Karlovarsko 3:1 na zápasy. Dodává to sebevědomí?

„Možná jsme hráli o zápas míň, než se předpokládalo, ale přes Vary jsme nepřešli vůbec lehce. Dva zápasy se rozhodovaly dvěma body v tiebreaku, jeden jsme vyhráli u nich a další rozhodující doma. Byly to obrovské nerváky. Síly byly vyrovnané, mohlo se to klidně překlopit na stranu Varů.“

Čím jste soupeře předčili?

„Možná volejbalovostí a taky při nás trochu stálo štěstí. Ale všechny zápasy, které jdou do koncovky, jsou stresové – viděli jsme to i ve čtvrtek v Liberci.“

Sezonní cíle plníte podle stanoveného plánu?

„Ano, cíl byl postoupit do finále. Zatím nám to vychází, splnili jsme i dílčí cíle. Prošli jsme si těžkými zápasy jak s Kladnem, tak s Vary, a to nám může jedině pomoct.“

Loni vám zlato uteklo snad nejtěsnějším možným způsobem. Máte teď všechny předpoklady k tomu, abyste to na druhý pokus zvládli?

„Šance je obrovská. Já už jsem pár play off prošel, a kdyby mi bylo dvacet, řekl bych, že příští rok budeme hrát finále znovu a každý rok bude šance vyhrát ligu. Ale ono to takhle v posledních letech není. Vážím si hrozně moc, že jsme ve finále. Nikdo neví, jestli se to bude opakovat příští rok. Mladší ročníky mají větší šance, že budou postupovat opakovaně do finálových zápasů. Já nechci říkat, že je to moje poslední šance, ale beru to jako životní finále. Strašně moc chci zvítězit.

Jihostroj jste porazili ve vzájemných střetnutích už pětkrát v řadě. Budete favorit finálové série?

„Jak jsem už říkal, opravdu bych to dal padesát na padesát. Budějovice skončily těsně před námi po základní části, a jak jsem četl články a vyjádření, tak domácí prostředí je pro ně velmi důležité, co se týká výkonů na hřišti. Možná budou Budějovice mírný favorit na domácí půdě, my zase na své palubovce, protože máme specifičtější halu. Ale klíč je, abychom vyhráli zápas venku. Dvakrát jsme je porazili v této sezoně v základní části, ale to se maže, na to už se nikdo ohlížet nebude. Začíná se od nuly a rozhodne se na hřišti podle momentální formy.“

Poslední vzájemný zápas na jihu Čech skončil vaší výhrou v pěti setech. Takže to jen potvrzuje vaše tvrzení, že se na palubovce Jihostroje nevyhrává lehce…

„Oni doma hrají opravdu lépe. Mají za sebou fanoušky a mají hráče, kteří do toho na servisu pálí o sto šest. Když jim to vyjde, může se set rozhodnout před půlkou, pokud si udělají náskok a budou v pohodě. Ale když set bude vyrovnaný, nebo budeme vést o dva tři body, nebudou hrát takový volejbal, jako kdyby vedli a šel jim servis. Pak se udělá jedna chybička a každá se pak počítá dvojnásob.“

Dá se od Jihostroje očekávat uvolněnost?

„Budějovice vyměnily trenéra někdy v říjnu a taky po čtyřech pěti letech ústředního nahrávače. Přišel tam nahrávač, který je úplně jiný somatotyp, než tam byl. Chtělo to čas a nikdo by si v říjnu nebo listopadu neřekl, že Budějovice budou hrát na konci sezony finále. Z téhle stránky to možná budou brát jako úspěch a půjdou do toho bez nervů.“

A Lvi?

„Náš klub pořád roste, stále se vylepšuje. Když jsem přišel, vypadalo to úplně jinak a teď se to zase strašně moc posunulo dopředu. Ambice hrát o titul byly už před třemi lety. Loni jsme ve finále byli poprvé, teď všichni cítí, že je to další historický moment. Cítíme, že můžeme udělat krok navíc. Nervy budou pracovat, zažili jsme si různé situace i s Vary, to k tomu patří. Ale když se podíváme na náš kádr, základní sedmička osmička hráčů má za sebou spoustu utkání v bitvách o titul. Mladší, kteří do zápasů naskakují, jsou velmi platní a vůbec si nepřipouští nějaký tlak. Toho se vůbec nebojím.“

Program finále:

24. 4. (17.00) Jihostroj-Lvi Praha

27. 4. (17.00) Lvi Praha-Jihostroj

30. 4. Jihostroj-Lvi Praha

případně:

3. 5. Lvi Praha-Jihostroj

6. 5. Jihostroj-Lvi Praha

Všechny zápasy vysílá přímým přenosem ČT sport.