Nastoupili jiní Lvi, dramatické finále je srovnané: Lidi se baví a křičí

Po nečekaně hladké venkovní porážce 0:3 se Lvi Praha oklepali a před domácím publikem uhájili neporazitelnost v letošním play off. Díky servisu se dostávali do tlaku, výrazný byl v této činnosti hlavně Kanaďan Fynn McCarthy, v útoku řádil univerzál Casey Schouten. První sada pak skončila nejvýraznějším rozdílem v celém průběhu série (25:18). „Řekli jsme si, že ve finále nemůžeme čekat na to, co udělá soupeř,“ prohlásil nahrávač domácího celku Jakub Janouch.

Druhý set odstartoval skvěle hostující nahrávač Matias Giraudo, jenže Jihostroj se nedokázal dostat do trháku. Nesmírně dramatickou sadu rozhodly za stavu 33:32 bloky domácích, Lvi proměnili až čtvrtý setbol a nakročili k důležité výhře. „Začali jsme pasivněji, ale ve druhém setu jsme se vrátili a měli jsme šance. Bohužel jsme je nevyužili,“ litovala opora Jihostroje Martin Kryštof. Jeho tým zahodil hned sedm setbolů a pořádně si zavařil.

Ani ve třetí sadě totiž nenašly České Budějovice recept, jak otočit kormidlem zápasu. Janouch dál servíroval Schoutenovi lahůdky a Lvi se přibližovali vítězství. Museli ustát další drama, ale tentokrát likvidovali jen jeden setbol Jihostroje.

„V těchto chvílích rozhodovala především hlava. Když se nám něco nepovedlo, další balon jsme hráli znovu naplno a toho si cením,“ prohlásil Janouch. Jeho tým po loňském smolném finále touží po historickém titulu, ke kterému jej nyní o něco přiblížila i fantastická kulisa. „Zdálo se mi, že polovina fanoušků stála na nohách celý zápas. Strašně moc nám to pomohlo ve vyrovnaných situacích a v koncovkách,“ děkoval kapitán.

„Lidi to baví, křičí a baví se. Jsme z toho unešení,“ poznamenal patron utkání, závodník ve freestyle motokrosu Libor Podmol.

Jihočeské peklo

Série se vrací na palubovku Jihostroje, který útočí už na 11. extraligové zlato. „Tentokrát rozhodla odvaha domácích. My se ale těšíme domů na naše fanoušky, kde je peklo,“ vyhlížel Kryštof nedělní duel. „Musíme být agresivní a odvážní, tohle rozhoduje play off. Klíčem je nepodělat se z chyby a jít do dalšího balonu.“

Lvi by rádi na jihu Čech strhli vedení na svou stranu. „V Budějovicích je nižší strop, musíme lépe tlumit servisy. Hlavně ale musíme nastoupit sebevědomě a nečekat, co předvede soupeř,“ plánoval Janouch.

Finále play off volejbalové extraligy mužů - 2. zápas:

Lvi Praha - České Budějovice 3:0 (18, 32, 26)

Rozhodčí: Grabovský, Kovář. Čas: 115 min. Diváci: 1500 (vyprodáno). Stav série: 1:1.

Sestavy:

Lvi: McCarthy, Schouten, Pessoa, Todua, Janouch, T. Kriško, libero Moník - Tibitanzl, Kollátor, Vodička. Trenér: Barrial.

České Budějovice: Stoilovič, Sedláček, Giraudo, Licek, Ondrovič, Van Schie, libero Kryštof - Michálek, Polák, Leština. Trenér: Zach.