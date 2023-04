Matný úvod, změna kouče a teď bomby. Jihostroj ve finále bere první bod

V průběhu sezony nepatřili do okruhu top favoritů, dokonce přistoupili ke změně trenéra. Volejbalisté Českých Budějovic však načasovali formu na správný čas a v úvodním finále dominantně vykročili za zlatým snem. Obhájcům extraligového stříbra Lvům Praha nepovolili ani set. „Diváci jedou bomby a my jedeme s nima,“ jásal smečař domácích Martin Licek.

Matný úvod extraligy je dávno zapomenut, volejbalisté Českých Budějovic prožívají úžasné týdny. Ve čtvrtek oslavili po dramatu v Liberci postup do finále a na vlně euforie pokračovali i proti odpočatým Lvům Praha.

V úvodním duelu o zlato vycházelo Jihostroji vše dle optimálního scénáře. Díky kvalitnímu podání dostal budějovický tým soupeře pod tlak, hosté se do vedení podívali jen sporadicky. Dva setboly Lvi sice ještě odvrátili, na třetí byl už Tomáš Kriško krátký a set šel za domácími (25:23).

„Začátek byl nervózní, ale postupně jsme se trefili do servisu, což byl rozhodující faktor. Taky jsme dobře bránili. Prokázali jsme, že když se doma trefíme do podání, umíme hrát velmi dobře,“ usmíval se kouč Vojtěch Zach.

Ani ve druhé sadě se scénář nezměnil. Lvi neodskočili na vyšší než jednobodový rozdíl a znovu museli dotahovat. Perfektní výkon předváděl na domácí straně argentinský nahrávač Matias Giraudo, zářil i nizozemský univerzál Stijn van Schie, autor 17 bodů. Hosté uhráli ještě o dva míče míň než v úvodní sadě. Třetí dějství už byl jihočeský koncert, kouč Lvů marně míchal sestavou. „Soupeř hrál s bláznivým nasazením, my jsme naopak nastoupili jako k přáteláku,“ lamentoval Argentinec Juan Manuel Barrial po prohrané sadě 19:25.

„Rozhodla první koncovka, kterou jsme vyhráli. Pak jsme byli lepší na podání. Doma hrajeme o třídu jinde, když přijde tolik diváků, neskutečně nás to žene dopředu,“ líčil Martin Licek, který přispěl 14 body.

Na druhé straně byl nejlepší Nizozemec Casey Schouten s 11 body, to bylo na domácí málo. „Měli jsme v prvních dvou setech šance, ale čekali jsme, co udělá soupeř. Oni toho využili a skórovali. Takhle nemůžeme hrát ve finále. Ke konci jsme už nepředvedli nic,“ kroutil hlavou kapitán Lvů Jakub Janouch.

Jihostroj doma dominoval na servisu, na esa zvítězil 8:3. V hale Lvů jej ale ve čtvrtek čeká náročnější práce. „U nich to zas bude jinačí. My tam jedeme něco získat a zkusit vyhrát. V Praze se uvidí, jak na tom opravdu jsme,“ uvažoval Licek. „Hraje se na tři vítězné zápasy, do Prahy pojedeme s pokorou,“ vyhlížel ke druhé finálové bitvě kouč Zach.

„Domácí hráli dobře na servisu, ve své hale se cítí dobře a věří si na podání. Je otázka, jestli to zopakují u nás. Ale my je nesmíme nechat hrát,“ burcoval tým Janouch.

Zatímco Jihostroj usiluje už o 11. titul, semifináloví přemožitelé obhájců zlata Karlovarska bojují o historické zlato. „Musíme hrát s úplně jiným nasazením. Diváci nám k tomu pomůžou,“ zůstal pozitivní kapitán Lvů Janouch.

Finále play off volejbalové extraligy mužů - 1. zápas:

České Budějovice - Lvi Praha 3:0 (23, 21, 19)

Rozhodčí: Krtička, Rychlík. Diváci: 2500 (vyprodáno). Čas: 99 min.

Sestavy:

České Budějovice: Sedláček, Giraudo, Licek, Ondrovič, Van Schie, Stoilovič, libero Kryštof - Michálek. trenér: Zach.

Lvi: Vodička, Todua, Schouten, T. Kriško, McCarthy, Janouch, libero Moník - Tibitanzl, Kollátor, Pessoa, Čech, Pljaseckij. Trenér: Barrial.