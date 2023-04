Lvi se přiblížili historickému titulu. Vypjaté bitvy berou síly, líčí Moník

První finále skončilo jasnou výhrou Jihostroje, od té doby ale tahají za delší konec provazu Lvi. Pražský tým si podmanil domácí duel (3:0) a také v neděli v Českých Budějovicích předvedl sebevědomý a odhodlaný výkon.

Dvě sady šly na konto hostů v poměru 25:20 a 25:22. „Měli jsme opět připraveného Caseyho Schoutena, který nás táhl první dva sety. Bylo super, že pak se k němu připojil zbytek a byl to týmový výkon,“ pochvaloval si Milan Moník, libero pražského celku.

Kouč Jihočechů Vojtěch Zach do třetí sady obměnil sestavu. Na post univerzála přišel Michal Kriško místo Stijna Van Schieho, na bloku nastoupil Josef Polák za Petera Ondroviče, na liberu zkoušel štěstí Michael Kovařík místo kapitána Martina Kryštofa. Změny se osvědčily, sadu ovládl Jihostroj 25:20 a schylovalo se k dramatu.

Jenže pražský tým soupeři dorovnat stav nepovolil. Otočil nepříznivý průběh čtvrté sady a zápas ukončil razantním útokem Fynn McCarthy, který proměnil druhý mečbol (25:22).

„Tyto vypjaté zápasy berou sílu. Hlavně u mě, protože tam řvu jak blázen,“ usmál se Moník. „Jsem rád, že jsme nemuseli do pátého setu. Naši fanoušci i v menším počtu udělali neskutečný kotel. Zápas patří jim, táhli nás po celou dobu, i když se nám v jednom setu nedařilo,“ děkoval Moník.

Na domácí straně zavládlo zklamání. Zaplněná hala tentokrát výhru slavit nemohla. „Vyběhli na nás se vším, co měli. My jsme kazili dost věcí a nezvládli jsme to,“ mrzelo blokaře Jihostroje Petera Ondroviče. „V Praze do toho musíme dát všechno. Nemáme, co ztratit,“ vyhlížel Ondrovič ke středečnímu finále číslo 4.

Finále play off volejbalové extraligy mužů - 3. zápas:

České Budějovice - Lvi Praha 1:3 (-20, -22, 20, -22)

Rozhodčí: Rychlík, Činátl. Čas: 148 min. Diváci: 2500 (vyprodáno). Stav série: 1:2.

České Budějovice: Stoilovič, Sedláček, Giraudo, Licek, Ondrovič, Van Schie, libero Kryštof/Kovařík - Michálek, Polák, M. Kriško, Piskáček. Trenér: Zach.

Lvi: McCarthy, Schouten, Pessoa, Todua, Janouch, T. Kriško, libero Moník - Vodička, Pljaseckij, Kollátor, Tibitanzl. Trenér: Barrial.