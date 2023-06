Perun & Dave doma vládnou! Ženy i přes pád v osmifinále, mladíci trápili hvězdy

Plážové volejbalistky Barbora Hermannová a Marie-Sára Štochlová podlehly na turnaji Pro Tour Elite v Ostravě Švýcarkám Nině Brunnerové a Tanje Hüberliové dvakrát 17:21, ale s jedním vítězstvím postoupily do osmifinále. Kryštof Jan Oliva a Tadeáš Trousil získali proti Brazilcům Vitoru Felipemu s Renatem první set, ale nakonec prohráli 16:21, 21:18, 8:15 a připsali si druhou porážku.

Hermannové se Štochlovou se vstup do utkání vůbec nepovedl, první bod získaly až za stavu 0:7. Přestože se pak české jedničky zlepšily, velkou ztrátu už nedohnaly. Druhá sada byla vyrovnanější, avšak při skóre 17:17 Švýcarky i díky dvěma blokům získaly čtyři body v řadě a tím i celý zápas.

První set utkání Olivy s Trousilem proti Vitoru Felipemu s Renatem rozhodlo několik nepovedených českých útoků po technickém oddechovém čase. Ve druhé sadě se Oliva s Trousilem párkrát dostali do trháku, náskok udrželi až do konce a vyrovnali. V tie-breaku brazilští vicemistři světa z loňského šampionátu v Římě využili řady nevynucených chyb českých mladíků a bez problémů dovedli zápas do vítězného konce.

„Spíš než radost ze získaného setu mě mrzí porážka, protože bylo vidět, že jsme na ně měli. Bohužel chyby, které jsme udělali v prvním setu a tím jsme ho ztratili, jsme udělali i ve třetím, a výsledek byl stejný,“ řekl Trousil. „Prohra mrzí, ale postupem času budeme rádi, že jsme vicemistrům světa mohli dát jeden set,“ doplnil Oliva.

Odpoledne na závěr skupiny nastoupí Oliva s Trousilem proti polské dvojici Bartosz Losiak, Michal Bryl. O přímý postup do čtvrtfinále již bojují české jedničky Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem.

Turnaj Pro Tour kategorie Elite v plážovém volejbalu v Ostravě:

Muži:

Skupina C:

Vitor Felipe, Renato (14-Braz.) - Oliva, Trousil (11-ČR) 2:1 (16, -18, 8),

17:30 Oliva, Trousil - Bryl, Losiak (6-Pol.).

Skupina D:

Perušič, Schweiner (4-ČR) - Partain, Benesh (13-USA) 2:0 (16, 13).

Ženy:

Skupina D:

Brunnerová, Hüberliová (5-Švýc.) - Hermannová, Štochlová (12-ČR) 2:0 (17, 17).