Skvěle! Volejbalistky na úvod olympijské kvalifikace zaskočily favorita

Čtvrtfinále ME ve volejbale Česko - Srbsko • ČTK/AP

České volejbalistky si v osmifinále ME poradily s Ukrajinou • ČTK / AP / Virginia Mayo

Formu české reprezentantky ukázaly už na nedávném evropském šampionátu, když se postaraly o první postup do čtvrtfinále od roku 2011. Mezi nejlepší osmičkou pak sice nestačily na Srbky, jenže dobrou týmovou chemii si Češky udržely i pro úvod kvalifikačního turnaje v Číně.

Favorizovanou Dominikánskou republiku zaskočily už v úvodní sadě, kterou vyhrály 25:21. Tým z Karibiku, který je ve světovém žebříčku na desátém místě, ovšem odpověděl stejným poměrem.

Třetí set znovu vyzněl čtyřbodovým rozdílem pro Česko, a jelikož tým kouče Athanasopulose dlouho vedl i ve čtvrtém dějství, senzace byla blízko.

Jenže přišlo obrovské drama v závěru. Favoritky dotáhly manko, přesto česká opora Helena Havelková zajistila mečbol. Následně však přišlo zkažené české podání a vytlučené dominikánské bloky. Favorit se zachránil výsledkem 26:24 a zajistil si tiebreak.

Do rozhodující sady vstoupil český tým jako by se nic nestalo a vypracoval si luxusní náskok 11:5.

Dominikánská republika se znovu začala přibližovat, jenže tentokrát už na obrat neměla. Druhý český mečbol skončil smečí do autu, na třetí pokus to vyšlo. Favoritky chybovaly v poli a Češky se radovaly po výhře 15:12.

V neděli od 04.00 hrají Češky druhé střetnutí turnaje s Nizozemskem. Následovat budou bitvy s favorizovanou Čínou a Srbskem.

Zbylými účastníky skupiny jsou Mexiko, Ukrajina a Kanada. Postup na olympijské hry do Paříže si zajistí nejlepší dva týmy tabulky. Vedle čínské skupiny se bude o účast v Paříži bojovat ještě v Japonsku a Polsku.

Pět míst se bude ještě rozdělovat na základě světového žebříčku v červnu 2024, preferované ovšem budou země z kontinentů, které ještě nebudou mít na Hrách zastoupení. Samostatné Česko dosud v šestkovém volejbale na olympijských hrách nestartovalo. Ženský národní tým bývalého Československa se zúčastnil olympijského turnaje jen v letech 1968 a 1972.

Olympijská kvalifikace volejbalistek:

Skupina A v Ning-po (Čína):

Dominikánská republika - Česko 2:3 (-21, 21, -21, 24, -12)

Rozhodčí: Sumieová (Jap.), Sasiprapa (Thaj.).

Sestava a body Česka: Valková 2, Havelková 21, Pavlová 7, Orvošová 18, Mlejnková 21, Koulisani 10, libero Digrinová - Kneiflová, Hodanová 1, Pelikánová, Brancuská. Trenér: Athanasopulos.

Nejvíce bodů Dominikánské republiky: B. Martínezová 28, Yonkairaová 24, J. Martínezová 15.

Srbsko - Mexiko 3:0 (16, 19, 23).

Šance na postup je, ale není velká

„Budeme hrát opět proti světovým týmům jako je Srbsko a Čína. Jediným možným způsobem, jak bychom mohli postoupit je, že budeme hrát na hraně našich možností a bez zbytečného respektu,“ říká Daniela Digrinová, která v národním týmu zastává post libera. „Na ME jsme ukázaly, že dokážeme potrápit i ty nejlepší týmy. Musíme se držet našich zásad, bojovat o každý balón, nic nevzdávat a hlavně za každé situace zůstat jako jeden tým. Jak říká náš trenér, ti co hrají kvalifikaci, mají alespoň nějakou šanci, ti co nehrají, nemají žádnou,“ dodává hráčka, která bude od příští sezony nastupovat za belgický klub Tchalou Volley.

Oproti evropskému šampionátu nastaly v českém týmu dvě změny. Blokařku Magdalenu Jehlářovou, která musela odjet na americkou univerzitu, nahradila Ema Kneiflová. Pak onemocněla další středová hráčka Elen Jedličková, místo níž se do týmu dostala smečařka Lucie Kolářová.

Turnajovou lokací pro české volejbalistky je Čína. Tady se odehrají všechny boje skupiny A. Už jen cesta byla poměrně náročná. „Museli jsme si postupně zvyknout na časový posun. V devíti dnech pak budeme muset odehrát sedm zápasů, což bude také dost vyčerpávající,“ upozorňuje kapitánka Michaela Mlejnková.

Podle zkušené smečařky, která prošla kluby v Německu, Polsku, Francii i Turecku, by byl postup spíše překvapením. Důležité však bude především nasbírat cenné zkušenosti. „Jsem realista, šance na postup tam samozřejmě nějaká je, ale není velká. Bude to pro nás opět skvělá příležitost, mít tu možnost porovnat se s těmito TOP týmy,“ zakončila Mlejnková.